Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Полтавщины: задерживается движение ряда поездов

Обстрел привел к задержке пассажирских поездов.

Из-за ночного обстрела Полтавщины и обесточивания нескольких участков задержано движение пассажирских поездов. В настоящее время повреждение локализовано, напряжение подано, поезда будут двигаться своим ходом. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Также в Полтавской области наблюдаются изменения в движении пригородных поездов.

Временно отменяется рейс №6722 Ромодан – Полтава-Южная. Остальные маршруты, в том числе поезда №6724 Ромодан - Полтава-Южная и №6361 Ромодан - Гребенка, будут курсировать с резервными тепловозами, что может повлечь возможные задержки.

Указывается, что в пределах 3 часов задерживаются несколько пассажирских поездов:

№102 Херсон – Краматорск;

№63/111 Харьков, Изюм – Львов;

№64/112 Львов – Харьков, Изюм

