Практика судов
  1. В Украине

Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Полтавщины: задерживается движение ряда поездов

08:46, 18 сентября 2025
Обстрел привел к задержке пассажирских поездов.
Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Полтавщины: задерживается движение ряда поездов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за ночного обстрела Полтавщины и обесточивания нескольких участков задержано движение пассажирских поездов. В настоящее время повреждение локализовано, напряжение подано, поезда будут двигаться своим ходом. Об этом сообщили в Укрзализныце. 

Также в Полтавской области наблюдаются изменения в движении пригородных поездов.

Временно отменяется рейс №6722 Ромодан – Полтава-Южная. Остальные маршруты, в том числе поезда №6724 Ромодан - Полтава-Южная и №6361 Ромодан - Гребенка, будут курсировать с резервными тепловозами, что может повлечь возможные задержки.

Указывается, что в пределах 3 часов задерживаются несколько пассажирских поездов:

№102 Херсон – Краматорск;

№63/111 Харьков, Изюм – Львов;

№64/112 Львов – Харьков, Изюм

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От авто, недвижимости и уплаты налогов – до военного учета: данные о гражданах будут собирать в Единую систему социальной сферы

Парламент 18 сентября готовится принять закон, по которому в новую систему социальной сферы будут передавать персональные данные из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров авто и недвижимости, по пересечению границы и уплате налогов.

Подписаны оба закона о порядке ограничения публичного доступа к информации об оборонных предприятиях в электронных реестрах

Оба подписанных закона предусматривают порядок ограничения доступа в публичных электронных реестрах к информации о предприятиях, которые связаны со сферой обороны.

Собеседования с кандидатами в апелляционные суды – 7 проблемных ситуаций, возникших у победителей конкурса и пока что остающихся без разрешения

От Высшего совета правосудия ожидают четких ответов на вопросы, на которые не смогла ответить ВККС.

Тестирование когнитивных способностей участников отбора на должности судей местных судов завершено – известны результаты

Четверть кандидатов на должности судей, получивших доступ к тестированию, прекратили участие в отборе.

Владимир Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда

Президент назначил судью КСУ – им стал Юрий Барабаш.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді