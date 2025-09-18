Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Полтавщины: задерживается движение ряда поездов

Из-за ночного обстрела Полтавщины и обесточивания нескольких участков задержано движение пассажирских поездов. В настоящее время повреждение локализовано, напряжение подано, поезда будут двигаться своим ходом. Об этом сообщили в Укрзализныце.
Также в Полтавской области наблюдаются изменения в движении пригородных поездов.
Временно отменяется рейс №6722 Ромодан – Полтава-Южная. Остальные маршруты, в том числе поезда №6724 Ромодан - Полтава-Южная и №6361 Ромодан - Гребенка, будут курсировать с резервными тепловозами, что может повлечь возможные задержки.
Указывается, что в пределах 3 часов задерживаются несколько пассажирских поездов:
№102 Херсон – Краматорск;
№63/111 Харьков, Изюм – Львов;
№64/112 Львов – Харьков, Изюм
