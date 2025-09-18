Практика судів
Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Полтавщини: затримується рух низки поїздів

08:46, 18 вересня 2025
Обстріл призвів до затримки пасажирських потягів.
Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Полтавщини: затримується рух низки поїздів
Через нічний обстріл Полтавщини та знеструмлення кількох дільниць затримано рух пасажирських поїздів. Наразі пошкодження локалізовано, напругу подано, поїзди рухатимуться своїм ходом. Про це повідомили в Укрзалізниці. 

Також в Полтавській області спостерігаються зміни в русі приміських поїздів.

Тимчасово скасовується рейс №6722 Ромодан - Полтава-Південна. Решта маршрутів, зокрема поїзди №6724 Ромодан - Полтава-Південна та №6361 Ромодан - Гребінка, курсуватимуть із резервними тепловозами, що може спричинити можливі затримки.

Наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:

№102 Херсон - Краматорськ;

№63/111 Харків, Ізюм - Львів;

№64/112 Львів - Харків, Ізюм.

Укрзалізниця

