Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Полтавщини: затримується рух низки поїздів

Обстріл призвів до затримки пасажирських потягів.

Через нічний обстріл Полтавщини та знеструмлення кількох дільниць затримано рух пасажирських поїздів. Наразі пошкодження локалізовано, напругу подано, поїзди рухатимуться своїм ходом. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Також в Полтавській області спостерігаються зміни в русі приміських поїздів.

Тимчасово скасовується рейс №6722 Ромодан - Полтава-Південна. Решта маршрутів, зокрема поїзди №6724 Ромодан - Полтава-Південна та №6361 Ромодан - Гребінка, курсуватимуть із резервними тепловозами, що може спричинити можливі затримки.

Наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:

№102 Херсон - Краматорськ;

№63/111 Харків, Ізюм - Львів;

№64/112 Львів - Харків, Ізюм.

