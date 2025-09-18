Военнослужащим напомнили, куда обращаться за помощью в случае нарушения их прав

Действующим законодательством предусмотрено право военнослужащих обжаловать приказы начальника о лишении воинского звания, освобождении от должности, перемещении по службе и наложении дисциплинарного взыскания.

Фото: ukr.radio

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время прохождения службы военнослужащие могут обжаловать решения непосредственных начальников в установленном законом порядке. В подобных случаях важно знать свои права и механизмы их защиты, сообщает Министерство юстиции.

Среди наиболее распространенных проблем, с которыми могут столкнуться военнослужащие во время службы:

незаконное увольнение призванных по мобилизации военнослужащих с работы;

невыплата положенных по закону средств;

непредоставление личного дела после увольнения с военной службы;

нерасторжение контракта на основании рапорта;

незаконный отказ в увольнении с военной службы в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к службе;

непредоставление материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов;

другие.

Эти вопросы могут решаться как в досудебном, так и в судебном порядке. Законодательство предусматривает такие формы обжалования незаконных приказов в отношении военнослужащих, как:

направление письменных запросов или личное обращение к должностным лицам, органам военного управления, органам управления Службы правопорядка;

обращение в органы досудебного расследования и другие государственные органы;

обращение с иском в административный суд по подсудности.

Действующим законодательством предусмотрено право военнослужащих обжаловать приказы начальника относительно:

присвоения и лишения воинского звания;

понижения в воинском звании;

восстановления в воинском звании;

назначения на должности;

освобождения от должностей;

перемещения по службе;

увольнения с военной службы;

оставления на военной службе сверх предельного возраста пребывания;

направления за границу;

заключения и прекращения (расторжения) контракта, продления его срока;

наложения дисциплинарного взыскания.

Контакты для обращений в случаях нарушения прав военнослужащих

В случае нарушения прав командирами военнослужащий может обратиться в:

военную службу правопорядка — 044 454 73 08;

Государственное бюро расследований (в случае совершения преступления в отношении военного) — 044 300 27 07;

высшее командование — командование подразделения, Генштаб (0 800 50 04 10), Минобороны (044 230 73 30).

В случае нарушения других прав:

по медицинским вопросам — в Командование Медицинских сил ВСУ — 044 230 73 64;

по финансовым вопросам (например, невыплата премий, денежного обеспечения) — в Департамент финансов Минобороны по вопросам денежного обеспечения и социальных выплат — 044 271 35 59.

С вопросами, не касающимися военной службы, военнослужащий может обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека — 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.