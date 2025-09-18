Военнослужащим напомнили, куда обращаться за помощью в случае нарушения их прав

07:54, 18 сентября 2025
Действующим законодательством предусмотрено право военнослужащих обжаловать приказы начальника о лишении воинского звания, освобождении от должности, перемещении по службе и наложении дисциплинарного взыскания.
Во время прохождения службы военнослужащие могут обжаловать решения непосредственных начальников в установленном законом порядке. В подобных случаях важно знать свои права и механизмы их защиты, сообщает Министерство юстиции.
Среди наиболее распространенных проблем, с которыми могут столкнуться военнослужащие во время службы:
- незаконное увольнение призванных по мобилизации военнослужащих с работы;
- невыплата положенных по закону средств;
- непредоставление личного дела после увольнения с военной службы;
- нерасторжение контракта на основании рапорта;
- незаконный отказ в увольнении с военной службы в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к службе;
- непредоставление материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов;
- другие.
Эти вопросы могут решаться как в досудебном, так и в судебном порядке. Законодательство предусматривает такие формы обжалования незаконных приказов в отношении военнослужащих, как:
- направление письменных запросов или личное обращение к должностным лицам, органам военного управления, органам управления Службы правопорядка;
- обращение в органы досудебного расследования и другие государственные органы;
- обращение с иском в административный суд по подсудности.
Действующим законодательством предусмотрено право военнослужащих обжаловать приказы начальника относительно:
- присвоения и лишения воинского звания;
- понижения в воинском звании;
- восстановления в воинском звании;
- назначения на должности;
- освобождения от должностей;
- перемещения по службе;
- увольнения с военной службы;
- оставления на военной службе сверх предельного возраста пребывания;
- направления за границу;
- заключения и прекращения (расторжения) контракта, продления его срока;
- наложения дисциплинарного взыскания.
Контакты для обращений в случаях нарушения прав военнослужащих
В случае нарушения прав командирами военнослужащий может обратиться в:
- военную службу правопорядка — 044 454 73 08;
- Государственное бюро расследований (в случае совершения преступления в отношении военного) — 044 300 27 07;
- высшее командование — командование подразделения, Генштаб (0 800 50 04 10), Минобороны (044 230 73 30).
В случае нарушения других прав:
- по медицинским вопросам — в Командование Медицинских сил ВСУ — 044 230 73 64;
- по финансовым вопросам (например, невыплата премий, денежного обеспечения) — в Департамент финансов Минобороны по вопросам денежного обеспечения и социальных выплат — 044 271 35 59.
С вопросами, не касающимися военной службы, военнослужащий может обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека — 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.
