Военнослужащим напомнили, куда обращаться за помощью в случае нарушения их прав

07:54, 18 сентября 2025
Действующим законодательством предусмотрено право военнослужащих обжаловать приказы начальника о лишении воинского звания, освобождении от должности, перемещении по службе и наложении дисциплинарного взыскания.
Фото: ukr.radio
Во время прохождения службы военнослужащие могут обжаловать решения непосредственных начальников в установленном законом порядке. В подобных случаях важно знать свои права и механизмы их защиты, сообщает Министерство юстиции.

Среди наиболее распространенных проблем, с которыми могут столкнуться военнослужащие во время службы:

  • незаконное увольнение призванных по мобилизации военнослужащих с работы;
  • невыплата положенных по закону средств;
  • непредоставление личного дела после увольнения с военной службы;
  • нерасторжение контракта на основании рапорта;
  • незаконный отказ в увольнении с военной службы в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к службе;
  • непредоставление материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов;
  • другие.

Эти вопросы могут решаться как в досудебном, так и в судебном порядке. Законодательство предусматривает такие формы обжалования незаконных приказов в отношении военнослужащих, как:

  • направление письменных запросов или личное обращение к должностным лицам, органам военного управления, органам управления Службы правопорядка;
  • обращение в органы досудебного расследования и другие государственные органы;
  • обращение с иском в административный суд по подсудности.

Действующим законодательством предусмотрено право военнослужащих обжаловать приказы начальника относительно:

  • присвоения и лишения воинского звания;
  • понижения в воинском звании;
  • восстановления в воинском звании;
  • назначения на должности;
  • освобождения от должностей;
  • перемещения по службе;
  • увольнения с военной службы;
  • оставления на военной службе сверх предельного возраста пребывания;
  • направления за границу;
  • заключения и прекращения (расторжения) контракта, продления его срока;
  • наложения дисциплинарного взыскания.

Контакты для обращений в случаях нарушения прав военнослужащих

В случае нарушения прав командирами военнослужащий может обратиться в:

  • военную службу правопорядка — 044 454 73 08;
  • Государственное бюро расследований (в случае совершения преступления в отношении военного) — 044 300 27 07;
  • высшее командование — командование подразделения, Генштаб (0 800 50 04 10), Минобороны (044 230 73 30).

В случае нарушения других прав:

  • по медицинским вопросам — в Командование Медицинских сил ВСУ — 044 230 73 64;
  • по финансовым вопросам (например, невыплата премий, денежного обеспечения) — в Департамент финансов Минобороны по вопросам денежного обеспечения и социальных выплат — 044 271 35 59.

С вопросами, не касающимися военной службы, военнослужащий может обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека — 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.

