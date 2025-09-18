Практика судів
  1. В Україні

Військовослужбовцям нагадали, куди звернутися по допомогу у разі порушення їх прав

07:54, 18 вересня 2025
Чинним законодавством передбачено право військовослужбовців оскаржувати накази начальника  щодо позбавлення військового звання, звільнення з посад, переміщення по службі та про накладення дисциплінарного стягнення.
Військовослужбовцям нагадали, куди звернутися по допомогу у разі порушення їх прав
Фото: ukr.radio
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час проходження служби військовослужбовці можуть оскаржувати рішення безпосередніх начальників за визначеним законом механізмом. У подібних випадках важливо знати свої права та механізми їхнього захисту, повідомляє Міністерство юстиції.

Серед найпоширеніших проблем, з якими можуть стикатися військовослужбовці під час проходження служби:

- незаконне звільнення призваних за мобілізацією військовослужбовців з роботи;

- не виплата їм передбачених законодавством коштів;

- не надання особової справи після звільнення з військової служби;

- не розірвання контракту на підставі рапорту;

- незаконна відмова у звільненні з військової служби особи у зв’язку з визнанням військово-лікарською комісією обмежено придатним до військової служби;

- ненадання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;

- інші.

Дані питання можуть вирішуватися як у досудовому, так і в судовому порядках. Законодавство передбачає такі форми оскарження військовослужбовцями виданих щодо них незаконних наказів як:

- надсилання письмових запитів чи особисте звернення до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку;

- звернення до органів досудового розслідування та інших державних органів;

- звернення з позовом до адміністративного суду за підсудністю.

Чинним законодавством передбачено право військовослужбовців оскаржувати накази начальника щодо:

- присвоєння та позбавлення військового звання;

- пониження у військовому званні;

- поновлення у військовому званні;

- призначення на посади;

- звільнення з посад;

- переміщення по службі;

- звільнення з військової служби;

- залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі;

- направлення за кордон;

- укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку;

- про накладення дисциплінарного стягнення

Контакти для звернень у випадках порушення прав військовослужбовців

У разі порушення прав командирами військовослужбовець може звернутися до:

- військової служби правопорядку — 044 454 73 08;

- державного бюро розслідувань (у разі вчинення злочину щодо військового) — 044 300 27 07;

- вищого командування — командування підрозділу, Генштаб (0 800 50 04 10), Міноборони (044 230 73 30).

У разі порушення інших прав:

- з медичних питань — до Командування Медичних сил ЗСУ — 044 230 73 64

- фінансових (наприклад, невиплати премій, грошового забезпечення) — до Департаменту фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат — 044 271 35 59.

З питаннями, які не стосуються військової служби, військовослужбовець може звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя не змогла розглянути рекомендації переможців конкурсу до апеляційних судів – що трапилося

Схоже, у Вищій раді правосуддя виник черговий внутрішній конфлікт, а член ВРП Сергій Бурлаков став розпорядником «золотої акції».

Мін’юст відповів на заяву Нотаріальної палати щодо витоку даних про довіреності та заповіти під час тесту системи е-нотаріат

В Мін’юсті заявили, що нотаріуси повинні зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо тестують систему е-нотаріат, але чи мають зберігати цю таємницю технічні працівники, розробники і донори – не пояснили.

Уряд пропонує переглянути механізм проведення перерахунку пенсій

Внесення цього законопроекту передбачає програма дій Кабміну у контексті «забезпечення належного захисту інтересів державі в судах».

«Найліберальніша форма нагляду» за законністю рішень органів місцевого самоврядування — Віталій Безгін заявив про реєстрацію нового законопроекту

За словами Віталія Безгіна, це буде «найліберальніша форма нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд».

ТЦК отримали алгоритм дій щодо добровільного прийняття на військову службу громадян старше 60 років

Тепер громадяни старше 60 років можуть звертатися до військових частин і ТЦК для оформлення необхідних документів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді