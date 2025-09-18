Військовослужбовцям нагадали, куди звернутися по допомогу у разі порушення їх прав

Чинним законодавством передбачено право військовослужбовців оскаржувати накази начальника щодо позбавлення військового звання, звільнення з посад, переміщення по службі та про накладення дисциплінарного стягнення.

Під час проходження служби військовослужбовці можуть оскаржувати рішення безпосередніх начальників за визначеним законом механізмом. У подібних випадках важливо знати свої права та механізми їхнього захисту, повідомляє Міністерство юстиції.

Серед найпоширеніших проблем, з якими можуть стикатися військовослужбовці під час проходження служби:

- незаконне звільнення призваних за мобілізацією військовослужбовців з роботи;

- не виплата їм передбачених законодавством коштів;

- не надання особової справи після звільнення з військової служби;

- не розірвання контракту на підставі рапорту;

- незаконна відмова у звільненні з військової служби особи у зв’язку з визнанням військово-лікарською комісією обмежено придатним до військової служби;

- ненадання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;

- інші.

Дані питання можуть вирішуватися як у досудовому, так і в судовому порядках. Законодавство передбачає такі форми оскарження військовослужбовцями виданих щодо них незаконних наказів як:

- надсилання письмових запитів чи особисте звернення до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку;

- звернення до органів досудового розслідування та інших державних органів;

- звернення з позовом до адміністративного суду за підсудністю.

Чинним законодавством передбачено право військовослужбовців оскаржувати накази начальника щодо:

- присвоєння та позбавлення військового звання;

- пониження у військовому званні;

- поновлення у військовому званні;

- призначення на посади;

- звільнення з посад;

- переміщення по службі;

- звільнення з військової служби;

- залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі;

- направлення за кордон;

- укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку;

- про накладення дисциплінарного стягнення

Контакти для звернень у випадках порушення прав військовослужбовців

У разі порушення прав командирами військовослужбовець може звернутися до:

- військової служби правопорядку — 044 454 73 08;

- державного бюро розслідувань (у разі вчинення злочину щодо військового) — 044 300 27 07;

- вищого командування — командування підрозділу, Генштаб (0 800 50 04 10), Міноборони (044 230 73 30).

У разі порушення інших прав:

- з медичних питань — до Командування Медичних сил ЗСУ — 044 230 73 64

- фінансових (наприклад, невиплати премій, грошового забезпечення) — до Департаменту фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат — 044 271 35 59.

З питаннями, які не стосуються військової служби, військовослужбовець може звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.

