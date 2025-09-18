Військовослужбовцям нагадали, куди звернутися по допомогу у разі порушення їх прав

Під час проходження служби військовослужбовці можуть оскаржувати рішення безпосередніх начальників за визначеним законом механізмом. У подібних випадках важливо знати свої права та механізми їхнього захисту, повідомляє Міністерство юстиції.
Серед найпоширеніших проблем, з якими можуть стикатися військовослужбовці під час проходження служби:
- незаконне звільнення призваних за мобілізацією військовослужбовців з роботи;
- не виплата їм передбачених законодавством коштів;
- не надання особової справи після звільнення з військової служби;
- не розірвання контракту на підставі рапорту;
- незаконна відмова у звільненні з військової служби особи у зв’язку з визнанням військово-лікарською комісією обмежено придатним до військової служби;
- ненадання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;
- інші.
Дані питання можуть вирішуватися як у досудовому, так і в судовому порядках. Законодавство передбачає такі форми оскарження військовослужбовцями виданих щодо них незаконних наказів як:
- надсилання письмових запитів чи особисте звернення до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку;
- звернення до органів досудового розслідування та інших державних органів;
- звернення з позовом до адміністративного суду за підсудністю.
Чинним законодавством передбачено право військовослужбовців оскаржувати накази начальника щодо:
- присвоєння та позбавлення військового звання;
- пониження у військовому званні;
- поновлення у військовому званні;
- призначення на посади;
- звільнення з посад;
- переміщення по службі;
- звільнення з військової служби;
- залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі;
- направлення за кордон;
- укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку;
- про накладення дисциплінарного стягнення
У разі порушення прав командирами військовослужбовець може звернутися до:
- військової служби правопорядку — 044 454 73 08;
- державного бюро розслідувань (у разі вчинення злочину щодо військового) — 044 300 27 07;
- вищого командування — командування підрозділу, Генштаб (0 800 50 04 10), Міноборони (044 230 73 30).
У разі порушення інших прав:
- з медичних питань — до Командування Медичних сил ЗСУ — 044 230 73 64
- фінансових (наприклад, невиплати премій, грошового забезпечення) — до Департаменту фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат — 044 271 35 59.
З питаннями, які не стосуються військової служби, військовослужбовець може звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.