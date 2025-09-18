У Минюсте напомнили, в чем разница между завещанием и наследственным договором

Завещание является односторонней сделкой, а наследственный договор — двусторонним договором, где и отчуждатель имущества, и его приобретатель имеют взаимные права и обязанности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Западное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, в чем разница между завещанием и наследственным договором.

Завещание — это личное распоряжение лица (завещателя) относительно принадлежащего ему имущества, имущественных прав и обязанностей на случай своей смерти, составленное в установленном законом порядке (ст. 1233 ГК Украины).

По своей юридической природе составление завещания является односторонней сделкой, а потому должно соответствовать не только специальным требованиям, установленным нормами главы 85 ГК Украины, но и всем общим требованиям, которые предъявляются к сделкам (глава 16 ГК Украины).

Завещание — это распоряжение с отлагательным условием, поскольку оно вступает в силу лишь с наступлением условия — смерти завещателя.

Выражение согласия после смерти завещателя является самостоятельным, независимым от завещания волеизъявлением, что отличает эти отношения от договорных. При составлении завещания нет двустороннего одновременного волеизъявления, которое требуется при заключении договоров, поскольку завещателя уже нет в живых.

Согласно Гражданскому кодексу Украины право на завещание имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью и осуществляется лично. Совершение завещания через представителя не допускается.

Завещание составляется в письменной форме, где указываются место и время составления завещания, дата и место рождения завещателя. Документ должен быть составлен так, чтобы распоряжение завещателя не вызывало непониманий или споров после открытия наследства. По завещанию имущество может быть завещано только в собственность. Подписывает завещание лично завещатель. Если лицо не может лично подписать завещание, оно подписывается в соответствии с частью четвертой статьи 207 Кодекса. Документ должен быть удостоверен нотариусом. Завещание может быть написано завещателем собственноручно или с помощью общепринятых технических средств. Также нотариус может по просьбе лица записать завещание с его слов собственноручно или с помощью общепринятых технических средств. В этом случае завещание должно быть вслух прочитано завещателем и подписано им. Если завещатель из-за физических недостатков не может сам прочитать завещание, удостоверение завещания должно происходить при свидетелях. Если завещатель вследствие физического недостатка, болезни или по каким-либо другим причинам не может собственноручно подписать завещание, по поручению завещателя оно может быть подписано другим физическим лицом.

При удостоверении завещания от завещателя не требуется представление доказательств, подтверждающих его право на имущество, которое он завещает.

Завещатель свободен в выборе наследников — может без указания причин лишить права на наследование любое лицо из числа наследников по закону и передать свое имущество не только родственникам, но и совсем посторонним людям, не являющимся членами семьи. Наследниками может быть одно или несколько лиц.

Кого нельзя лишить права наследования

Завещатель не может лишить права на наследование лиц, которые имеют право на обязательную долю в наследстве:

малолетние, несовершеннолетние дети, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители наследодателя.

Такие лица имеют право наследовать имущество независимо от содержания завещания. В таком случае закон гарантирует им половину доли, которая принадлежала бы каждому из них при отсутствии завещания (статья 1241 Гражданского кодекса Украины).

Завещание можно изменять бесчисленное количество раз.

Согласно статье 1254 Гражданского кодекса Украины завещатель имеет право в любой момент изменить, отменить или составить новое завещание. Изменять завещание можно бесчисленное количество раз, и каждое новое завещание отменяет предыдущее. Каждый новый вариант завещания требует нотариального удостоверения. Отмена завещания, внесение в него изменений производятся завещателем лично.

Удостоверение завещания не нотариусом возможно.

В предусмотренных статьями 1251–1252 ГК Украины случаях вместо удостоверения нотариусом возможно удостоверение завещания должностным, служебным лицом органа местного самоуправления или другим должностным, служебным лицом. Если в населенном пункте нет нотариуса, завещание, кроме секретного, может быть удостоверено уполномоченным на это должностным, служебным лицом соответствующего органа местного самоуправления.

В то же время законодательством предусмотрено, что удостоверять завещания, которые приравниваются к завещаниям, удостоверенным нотариусами, могут и другие должностные, служебные лица:

завещание лица, находящегося на лечении в больнице, госпитале, другом стационарном учреждении здравоохранения, а также лица, проживающего в доме для престарелых и лиц с инвалидностью, может быть удостоверено главным врачом, его заместителем по медицинской части или дежурным врачом этой больницы, госпиталя, другого стационарного учреждения здравоохранения, а также начальником госпиталя, директором или главным врачом дома для престарелых и лиц с инвалидностью;

завещание лица, находящегося во время плавания на морском, речном судне, ходящем под флагом Украины, может быть удостоверено капитаном этого судна;

завещание лица, находящегося в поисковой или другой экспедиции, может быть удостоверено начальником этой экспедиции;

завещание военнослужащего, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений, военно-учебных заведений, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия, также завещание работника, члена его семьи и члена семьи военнослужащего может быть удостоверено командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

завещание лица, которое содержится в учреждении исполнения наказаний, может быть удостоверено начальником такого учреждения;

завещание лица, которое содержится в следственном изоляторе, может быть удостоверено начальником следственного изолятора.

Удостоверяются такие завещания при свидетелях. Ими могут быть лица с полной гражданской дееспособностью.

Во время действия военного положения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения» от 28 февраля 2022 года № 164 завещания военнослужащих Вооруженных Сил, других созданных в соответствии с законами воинских формирований, а также работников правоохранительных (специальных) органов, органов гражданской защиты, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии иностранного государства, могут удостоверяться командиром (начальником) этих формирований (органов) или другим уполномоченным таким командиром (начальником) лицом с последующей отправкой таких завещаний через Генеральный штаб Вооруженных Сил, Министерство обороны, соответствующий правоохранительный (специальный) или другой орган в Министерство юстиции или его территориальный орган для обеспечения их регистрации нотариусами в Наследственном реестре. Начальник лагеря (учреждения, где создан изолированный участок) для военнопленных может удостоверять завещание военнопленного.

Командиры (начальники) этих формирований (органов, учреждений) или другое уполномоченное таким командиром (начальником) лицо удостоверяют завещания в соответствии с Порядком удостоверения завещаний и доверенностей, приравниваемых к нотариально удостоверенным, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 15 июня 1994 года № 419.

Завещательный отказ

Завещатель имеет право охватить завещанием права и обязанности, которые принадлежат ему на момент составления завещания, а также те права и обязанности, которые могут принадлежать ему в будущем. Он имеет право составить завещание относительно всего наследства или его части. Если завещатель распределил между наследниками в завещании лишь свои права, к наследникам, которых он назначил, переходит та часть его обязанностей, которая пропорциональна полученным ими правам. Действительность завещания относительно состава наследства устанавливается на момент открытия наследства.

Завещатель имеет право сделать в завещании завещательный отказ. Отказополучателями могут быть лица, которые входят, а также те, которые не входят в число наследников по закону. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность либо по другому вещному праву имущественного права или вещи, входящей или не входящей в состав наследства.

Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, обязан исполнить его лишь в пределах реальной стоимости имущества, перешедшего к нему, за вычетом доли долгов наследодателя, приходящейся на это имущество. Отказополучатель имеет право требования к наследнику с момента открытия наследства. Завещательный отказ утрачивает силу в случае смерти отказополучателя, произошедшей до открытия наследства (ст. 1239 ГК Украины).

Наиболее распространенным случаем вещного завещательного отказа является возложение на наследника, к которому переходит жилой дом, обязанности предоставления другому лицу права пожизненного пользования домом или его определенной частью.

В завещание может быть включено распоряжение неимущественного характера. К примеру: определение места и формы совершения ритуала погребения завещателя, желание назначить опеку над несовершеннолетним, совершение действий, направленных на достижение определенной общественно полезной цели и т. п.

Наследственный договор

В соответствии со статьей 1302 ГК Украины по наследственному договору одна сторона (приобретатель — физическое или юридическое лицо) обязуется выполнять распоряжения другой стороны (отчуждателя — супругов, одного из супругов или другого лица) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя.

Наследственный договор заключается в письменной форме, должен быть нотариально удостоверен и подлежит государственной регистрации в Наследственном реестре — электронной базе данных, которая содержит сведения, в частности, и о удостоверенных наследственных договорах. В случае несоблюдения этих требований договор считается недействительным.

Наследственные договоры, предметом которых является недвижимое имущество, удостоверяются нотариусом с соблюдением общих правил удостоверения договоров отчуждения.

Приобретатель в наследственном договоре может быть обязан совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера до открытия наследства или после его открытия (ст. 1306 ГК Украины), кроме тех, которые унижают честь и достоинство приобретателя или ограничивают его гражданскую правоспособность. Отчуждатель может обязать приобретателя периодически выплачивать ему определенную сумму денег, оплачивать стоимость коммунальных услуг, обрабатывать земельный участок, похоронить его по определенному обряду или в определенном месте и др.

Супруги имеют право заключить наследственный договор относительно имущества, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности. Наследственным договором может быть установлено, что в случае смерти одного из супругов наследство переходит ко второму, а в случае смерти второго из супругов его имущество переходит к приобретателю по договору. Заключение одним из супругов со сторонним лицом наследственного договора относительно своей доли в общей совместной собственности супругов возможно лишь при условии ее определения и выдела в натуре либо определения порядка пользования имуществом.

К наследственному договору не применяются нормы наследственного права. Согласно Гражданскому кодексу Украины сущность наследственного договора заключается в том, что по такому договору происходит распоряжение принадлежащим отчуждателю имуществом еще при жизни, но с приобретением приобретателем права собственности на имущество после смерти отчуждателя.

Существенным условием наследственного договора является его предмет, которым выступает имущество отчуждателя.

Сходство наследственного договора с наследованием проявляется в общности основного юридического основания возникновения права на наследование у наследников и права собственности у приобретателя, которым является смерть физического лица — отчуждателя.

Участниками наследственного договора являются отчуждатель и приобретатель.

В случае составления наследственного договора с участием супругов предметом такого договора может быть имущество, принадлежащее супругам на праве общей совместной собственности, а также то имущество, которое является личной собственностью одного из супругов.

Стороны наследственного договора имеют соответствующие права и обязанности. Так, статьей 1305 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что приобретатель в наследственном договоре может быть обязан совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера до открытия наследства или после его открытия.

Указанные действия должны совершаться в зависимости от распоряжений отчуждателя — до или после наступления его смерти.

Из положений главы 90 Гражданского кодекса Украины усматривается, что приобретатель выполняет возложенные на него договором обязанности за свой счет и не имеет права на возмещение расходов и выплату вознаграждения за счет имущества, предназначенного ему отчуждателем.

В то же время отчуждатель имеет право назначить лицо, которое после его смерти будет осуществлять контроль за исполнением наследственного договора.

Учитывая указанное, наследственный договор является двусторонней сделкой, по концепции которой приобретатель обязан совершить определенные действия по указанию отчуждателя, взамен чего к нему переходит право собственности на имущество. Поэтому круг обязанностей приобретателя должен определяться уже исходя не из одностороннего волеизъявления отчуждателя, а из совместного согласия сторон, учитывая договорный характер правоотношений.

Статья 1307 Гражданского кодекса Украины устанавливает гарантии соблюдения прав и законных интересов участников наследственного договора.

С целью недопущения перехода имущества, являющегося предметом наследственного договора, к третьим лицам нотариус одновременно с удостоверением этого договора накладывает на указанное имущество запрет отчуждения и вносит сведения о нем в Единый государственный реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества. Снятие запрета происходит после смерти отчуждателя на основании свидетельства о смерти. Завещание, составленное отчуждателем относительно имущества, указанного в наследственном договоре, является ничтожным независимо от времени его составления. Если в завещании содержатся распоряжения не только относительно имущества, являющегося предметом наследственного договора, но и относительно другого имущества наследодателя, такое завещание признается недействительным лишь в части распоряжения имуществом, указанным в наследственном договоре.

Поскольку наследственный договор связан с личностями его участников, положениями статьи 1308 Гражданского кодекса Украины определено право сторон обращаться в суд с целью досрочного расторжения договора.

Наследственный договор может быть расторгнут судом по требованию отчуждателя в случае невыполнения приобретателем его распоряжений.

Наследственный договор может быть расторгнут судом по требованию приобретателя в случае невозможности выполнения им распоряжений отчуждателя.

По требованию приобретателя наследственный договор может быть расторгнут судом как до смерти, так и после смерти отчуждателя. Для этого должна быть установлена невозможность выполнения им распоряжений отчуждателя.

Также стороны могут расторгнуть наследственный договор по двусторонней договоренности. Это оформляется дополнительным соглашением, которое подлежит нотариальному удостоверению.

В случае смерти приобретателя наследственный договор считается прекращенным. В этом случае наследники приобретателя имеют право требовать от отчуждателя возмещения расходов, которые они понесли при исполнении наследственного договора, в той части обязательств, которые были исполнены приобретателем до его смерти.

Если в соответствии с наследственным договором приобретатель обязан был совершить определенные действия после смерти отчуждателя, то в случае смерти приобретателя обязанность совершить эти действия переходит к его наследникам.

Итак, наследственный договор имеет двойственную правовую природу: он одновременно является и распоряжением на случай смерти, и договором, содержанием которого обусловливаются его существенные условия.

Завещание, которое было составлено отчуждателем относительно имущества, являющегося предметом наследственного договора, признается ничтожным независимо от времени его составления. Если в этом завещании содержатся распоряжения относительно имущества отчуждателя, которое не является предметом наследственного договора, то ничтожной признается лишь та часть, в которой речь идет о распоряжении имуществом, указанным в наследственном договоре.

Моменты, которые отличают наследственный договор от завещания:

в отличие от завещания, которое является односторонней сделкой (а потому до открытия наследства наследник по завещанию может даже не знать о том, что ему было оставлено имущество), наследственный договор является двусторонним договором, где и отчуждатель имущества, и его приобретатель имеют взаимные права и обязанности;

на наследственный договор распространяются общие требования законодательства к договорам и не распространяются нормы наследственного права, как, например, относительно обязательной доли в наследстве определенных категорий лиц, которые наследуют даже если не указаны в завещании;

приобретатель должен выполнять имущественное или неимущественное распоряжение отчуждателя, которое следует совершить при жизни отчуждателя или после его смерти (такие требования должны быть законными и не могут обязать к совершению таких действий, как, например, получение образования, рождение ребенка);

супруги также вправе заключить наследственный договор с приобретателем как относительно общего совместного, так и личного имущества, при этом право собственности на имущество переходит к приобретателю лишь после смерти обоих супругов;

на имущество, являющееся предметом наследственного договора, нотариус накладывает запрет на его отчуждение; в отношении этого имущества не может быть составлено завещание, а если такое составлено, то оно ничтожно в части относительно имущества, являющегося предметом наследственного договора (независимо от даты составления завещания);

наследственный договор нельзя расторгнуть в одностороннем порядке, поскольку это договоренность двух сторон;

наследственный договор может быть расторгнут в судебном порядке по инициативе отчуждателя — если приобретатель не выполняет его распоряжения, или по инициативе приобретателя — если такие распоряжения невозможно выполнить;

в отличие от наследников, приобретатель по наследственному договору не несет ответственности по долгам наследодателя, поэтому кредиторы не могут обратить взыскание на соответствующее имущество отчуждателя;

наследственный договор может заключаться через уполномоченного законом или по доверенности представителя, что невозможно в ситуации с завещанием;

в отличие от наследника, приобретатель не должен особым образом выражать намерение принять имущество, поскольку после смерти отчуждателя оно автоматически становится его собственностью, так как соответствующее волеизъявление сторон закреплено в наследственном договоре (исключения относительно автоматичности, разумеется, — недвижимое имущество и транспортные средства, права на которые требуют государственной регистрации).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.