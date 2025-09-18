Практика судов
Налоговая объяснила, включается ли в доход ФЛП стоимость безвозмездно полученных товаров

09:12, 18 сентября 2025
Объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом и документально подтвержденными расходами.
Налоговая служба разъяснила, включается ли в доход предпринимателя стоимость безвозмездно полученных товаров и услуг.

Указывается, что согласно п. 177.2 Налогового кодекса Украины, объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтверждёнными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица – предпринимателя.

Учитывая вышеизложенное, в состав общего налогооблагаемого дохода включается выручка, поступившая физическому лицу – предпринимателю как в денежной, так и в натуральной форме, а именно:

– выручка в виде безналичных денежных средств, поступивших на банковский счёт или в наличной форме непосредственно предпринимателю или его работникам на месте расчётов (в том числе банковские проценты);

– выручка в натуральной (неденежной) форме;

– суммы штрафов и пеней, полученные от других субъектов предпринимательства по договорам гражданско-правового характера за нарушение условий договоров и другие доходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Безвозмездно предоставленные товары, работы, услуги — это:

а) товары, переданные по договорам дарения или другим договорам, не предусматривающим денежную или иную компенсацию стоимости таких товаров либо их возврат, либо без заключения таких договоров;

б) работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) без предъявления требования о компенсации их стоимости;

в) товары, переданные юридическому или физическому лицу на ответственное хранение и использованные им.

Продажа (реализация) товаров — любые операции, осуществляемые по договорам купли-продажи, мены, поставки и другим хозяйственным, гражданско-правовым договорам, предусматривающим передачу права собственности на такие товары за плату или компенсацию, независимо от сроков её предоставления, а также операции по безвозмездной передаче товаров (пп. 14.1.202 НКУ).

Обычная цена — это цена товаров (работ, услуг), определённая сторонами договора, если иное не установлено Налоговым кодексом Украины. Если не доказано обратное, считается, что такая обычная цена соответствует уровню рыночных цен.

Обычные цены определяются в порядке, установленном ст. 39 НКУ.

Учитывая вышеизложенное, физическое лицо – предприниматель включает в состав общего налогооблагаемого дохода стоимость безвозмездно полученных товаров на дату их реализации по цене, определённой на уровне не ниже обычной.

При этом стоимость безвозмездно полученных услуг включается в состав общего налогооблагаемого дохода физического лица – предпринимателя по цене не ниже обычной на дату их получения.

налоговая

