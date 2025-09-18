Приревновал и убил: в Николаеве судили мужчину за убийство

55-летний житель Николаева осужден за убийство знакомого.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаеве суд признал виновным 55-летнего местного жителя в умышленном убийстве и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Судом установлено, что мужчина, ранее уже судимый за умышленное убийство, нанес своему 64-летнему знакомому ножевое ранение в шею, от которого потерпевший погиб на месте.

Трагедия произошла 21 мая текущего года в квартире многоэтажного дома по улице Айвазовского в Корабельном районе Николаева.

Между осужденным и хозяином квартиры возник конфликт на почве ревности к сожительнице обвиняемого. В ходе ссоры он схватил кухонный нож и нанес смертельный удар.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.