Практика судов
  1. В Украине

Приревновал и убил: в Николаеве судили мужчину за убийство

07:00, 18 сентября 2025
55-летний житель Николаева осужден за убийство знакомого.
Приревновал и убил: в Николаеве судили мужчину за убийство
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаеве суд признал виновным 55-летнего местного жителя в умышленном убийстве и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Судом установлено, что мужчина, ранее уже судимый за умышленное убийство, нанес своему 64-летнему знакомому ножевое ранение в шею, от которого потерпевший погиб на месте.

Трагедия произошла 21 мая текущего года в квартире многоэтажного дома по улице Айвазовского в Корабельном районе Николаева.

Между осужденным и хозяином квартиры возник конфликт на почве ревности к сожительнице обвиняемого. В ходе ссоры он схватил кухонный нож и нанес смертельный удар.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

убийство Николаев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Подписаны оба закона о порядке ограничения публичного доступа к информации об оборонных предприятиях в электронных реестрах

Оба подписанных закона предусматривают порядок ограничения доступа в публичных электронных реестрах к информации о предприятиях, которые связаны со сферой обороны.

Собеседования с кандидатами в апелляционные суды – 7 проблемных ситуаций, возникших у победителей конкурса и пока что остающихся без разрешения

От Высшего совета правосудия ожидают четких ответов на вопросы, на которые не смогла ответить ВККС.

Тестирование когнитивных способностей участников отбора на должности судей местных судов завершено – известны результаты

Четверть кандидатов на должности судей, получивших доступ к тестированию, прекратили участие в отборе.

Владимир Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда

Президент назначил судью КСУ – им стал Юрий Барабаш.

Судью КАС ВС Игоря Дашутина избрали в Большую Палату Верховного Суда

Собрание судей КАС ВС по результатам тайного голосования избрало в Большую Палату ВС сроком на 3 года Игоря Дашутина.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді