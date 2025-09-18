Практика судів
Приревнував і вбив: у Миколаєві судили чоловіка за вбивство

07:00, 18 вересня 2025
55-річного жителя Миколаєва засудили за вбивство знайомого.
У Миколаєві суд визнав винним 55-річного місцевого мешканця в умисному вбивстві та призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі. Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

Судом встановлено, що чоловік, раніше вже судимий за умисне вбивство, наніс своєму 64-річному знайомому ножове поранення в шию, від якого потерпілий загинув на місці.

Трагедія сталася 21 травня поточного року в квартирі багатоповерхового будинку на вулиці Айвазовського в Корабельному районі Миколаєва.

Між засудженим і господарем квартири виник конфлікт на ґрунті ревнощів до співмешканки обвинуваченого. У ході сварки він схопив кухонний ніж та завдав смертельного удару.

