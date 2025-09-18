Приревнував і вбив: у Миколаєві судили чоловіка за вбивство

55-річного жителя Миколаєва засудили за вбивство знайомого.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Миколаєві суд визнав винним 55-річного місцевого мешканця в умисному вбивстві та призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Судом встановлено, що чоловік, раніше вже судимий за умисне вбивство, наніс своєму 64-річному знайомому ножове поранення в шию, від якого потерпілий загинув на місці.

Трагедія сталася 21 травня поточного року в квартирі багатоповерхового будинку на вулиці Айвазовського в Корабельному районі Миколаєва.

Між засудженим і господарем квартири виник конфлікт на ґрунті ревнощів до співмешканки обвинуваченого. У ході сварки він схопив кухонний ніж та завдав смертельного удару.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.