Дональд Трамп заявил о признании движения ANTIFA террористической организацией.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп объявил леворадикальное движение ANTIFA террористической организацией.

"Мне приятно сообщить многим патриотам США, что я определяю antifa – больную, опасную, радикальную левую катастрофу – как основную террористическую организацию.

Я также буду настоятельно рекомендовать, чтобы те, кто финансирует antifa, были тщательно расследованы в соответствии с самыми высокими юридическими стандартами и практиками", - сообщил Трамп в своей соцсети.

В издании Reuters прокомментировали, что пока неясно, какое юридическое значение имеет заявление Трампа. Эксперты подчеркивают, что ANTIFA представляет собой слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры или иерархии.

Напомним, в США стреляли в соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. От ранения он скончался в больнице.

Дональд Трамп после убийства Чарли Кирка пообещал найти и наказать каждого причастного к этому преступлению.

Белый дом просит Конгресс выделить $58 млн на усиление безопасности чиновников после убийства Чарли Кирка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.