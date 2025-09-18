Практика судів
  1. У світі

Трамп оголосив ліворадикальний рух ANTIFA терористичною організацією

09:00, 18 вересня 2025
Дональд Трамп заявив про визнання руху ANTIFA терористичною організацією
Трамп оголосив ліворадикальний рух ANTIFA терористичною організацією
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп оголосив ліворадикальний рух ANTIFA терористичною організацією. 

"Мені приємно повідомити багатьом патріотам США, що я визначаю antifa — хвору, небезпечну, радикальну ліву катастрофу — як основну терористичну організацію. Я також наполегливо рекомендуватиму, щоб ті, хто фінансує antifa, були ретельно розслідувані відповідно до найвищих юридичних стандартів і практик", - повідомив Трамп у своїй соцмережі.

У виданні Reuters прокоментували, що поки що незрозуміло, яке юридичне значення має заява Трампа. Експерти підкреслюють, що ANTIFA являє собою слабо організований ідеологічний рух без чіткої структури або ієрархії.

Нагадаємо, у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні. Трамп та високопосадовці неодноразово звинувачували ліві групи у створенні атмосфери ворожості до консерваторів до вбивства Кірка.

Дональд Трамп після вбивства Чарлі Кірка пообіцяв знайти та покарати кожного причетного до цього злочину.

Білий дім просить Конгрес виділити $58 млн на посилення безпеки посадовців після вбивства Чарлі Кірка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя не змогла розглянути рекомендації переможців конкурсу до апеляційних судів – що трапилося

Схоже, у Вищій раді правосуддя виник черговий внутрішній конфлікт, а член ВРП Сергій Бурлаков став розпорядником «золотої акції».

Мін’юст відповів на заяву Нотаріальної палати щодо витоку даних про довіреності та заповіти під час тесту системи е-нотаріат

В Мін’юсті заявили, що нотаріуси повинні зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо тестують систему е-нотаріат, але чи мають зберігати цю таємницю технічні працівники, розробники і донори – не пояснили.

Уряд пропонує переглянути механізм проведення перерахунку пенсій

Внесення цього законопроекту передбачає програма дій Кабміну у контексті «забезпечення належного захисту інтересів державі в судах».

«Найліберальніша форма нагляду» за законністю рішень органів місцевого самоврядування — Віталій Безгін заявив про реєстрацію нового законопроекту

За словами Віталія Безгіна, це буде «найліберальніша форма нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд».

ТЦК отримали алгоритм дій щодо добровільного прийняття на військову службу громадян старше 60 років

Тепер громадяни старше 60 років можуть звертатися до військових частин і ТЦК для оформлення необхідних документів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді