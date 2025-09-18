Дональд Трамп заявив про визнання руху ANTIFA терористичною організацією

Президент США Дональд Трамп оголосив ліворадикальний рух ANTIFA терористичною організацією.

"Мені приємно повідомити багатьом патріотам США, що я визначаю antifa — хвору, небезпечну, радикальну ліву катастрофу — як основну терористичну організацію. Я також наполегливо рекомендуватиму, щоб ті, хто фінансує antifa, були ретельно розслідувані відповідно до найвищих юридичних стандартів і практик", - повідомив Трамп у своїй соцмережі.

У виданні Reuters прокоментували, що поки що незрозуміло, яке юридичне значення має заява Трампа. Експерти підкреслюють, що ANTIFA являє собою слабо організований ідеологічний рух без чіткої структури або ієрархії.

Нагадаємо, у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні. Трамп та високопосадовці неодноразово звинувачували ліві групи у створенні атмосфери ворожості до консерваторів до вбивства Кірка.

Дональд Трамп після вбивства Чарлі Кірка пообіцяв знайти та покарати кожного причетного до цього злочину.

Білий дім просить Конгрес виділити $58 млн на посилення безпеки посадовців після вбивства Чарлі Кірка.

