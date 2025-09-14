Білий дім просить Конгрес виділити $58 млн на посилення безпеки посадовців після вбивства Чарлі Кірка

Адміністрація Трампа наголошує на необхідності захисту виконавчої та судової гілок влади.

Фото: Bloomberg

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Конгресу з проханням виділити додаткові 58 мільйонів доларів для посилення безпеки виконавчої та судової гілок влади. Прохання пов’язане зі стріляниною, під час якої загинув консервативний активіст Чарлі Кірк, повідомило Bloomberg. Кошти планують додати до тимчасового бюджету, який Конгрес має ухвалити до 30 вересня, коли закінчується чинний закон про видатки.

Білий дім підтримує ідею розширення ресурсів для захисту законодавців, але деталі реалізації має визначити сам Конгрес. Стрілянина на університетському заході в штаті Юта цього тижня посилила занепокоєння щодо безпеки публічних осіб, особливо після торішньої спроби замаху на Трампа. Адміністрація наголошує, що додаткове фінансування необхідно для запобігання подібним інцидентам і забезпечення захисту ключових гілок влади.

Нагадаємо, у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні.

Дональд Трамп після вбивства Чарлі Кірка пообіцяв знайти та покарати кожного причетного до цього злочину.

Крім того, у США призначили нагороду до $100 тисяч за дані про причетних до вбивства Чарлі Кірка та показали фото підозрюваного.

У США опублікували відео, на якому вбивця Чарлі Кірка втікає з місця злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.