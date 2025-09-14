Практика судов
Белый дом просит Конгресс выделить $58 млн на усиление безопасности чиновников после убийства Чарли Кирка

12:23, 14 сентября 2025
Администрация Трампа подчеркивает необходимость защиты исполнительной и судебной ветвей власти.
Фото: Bloomberg
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные 58 миллионов долларов для усиления безопасности исполнительной и судебной ветвей власти. Просьба связана со стрельбой, в ходе которой погиб консервативный активист Чарли Кирк, сообщило Bloomberg. Средства планируют добавить к временному бюджету, который Конгресс должен принять до 30 сентября, когда истекает срок действия действующего закона о расходах.

Белый дом поддерживает идею расширения ресурсов для защиты законодателей, но детали реализации должен определить сам Конгресс. Стрельба на университетском мероприятии в штате Юта на этой неделе усилила обеспокоенность по поводу безопасности публичных лиц, особенно после прошлогодней попытки покушения на Трампа. Администрация отмечает, что дополнительное финансирование необходимо для предотвращения подобных инцидентов и обеспечения защиты ключевых ветвей власти.

Напомним, в США стреляли в соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. От ранения он скончался в больнице.

Дональд Трамп после убийства Чарли Кирка пообещал найти и наказать каждого причастного к этому преступлению.

Кроме того, в США назначили награду до $100 тысяч за данные о причастных к убийству Чарли Кирка и показали фото подозреваемого.

В США показали видео, на котором убийца Чарли Кирка скрывается с места преступления.

Верховный Суд высказался о зачислении в период отбывания наказания времени пребывания осужденного в учреждении отбывания наказания до избрания меры пресечения

В кассационной жалобе защитник указывал, что осужденному не зачтено в срок наказания фактическое отбывание им наказания в исправительной колонии и срок избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Государственная судебная администрация проверит всех военнообязанных в аппаратах судов и ситуацию с их «бронированием»

Проверка военнообязанных в судах и в органах судебной власти продлится с сентября по декабрь.

Студенты колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты с академотпусками могут потерять право на отсрочку – комитет согласовал законопроект

Комитет по нацбезопасности указал, что принятие законопроекта будет способствовать тому, чтобы получение образования не использовали как способ уклонения от мобилизации.

На Пленуме ВС дискутировали, должны ли дела о санкциях и обжаловании решений ВСП и ВККС распределяться на всех судей Большой Палаты в качестве докладчиков без специализации

Представители административной юрисдикции, в частности председатель КАС ВС Михаил Смокович, заявили, что дела, которые Большая Палата рассматривает как апелляционная инстанция, должны распределяться не только на судей-«административщиков» в качестве докладчиков, а на всех.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о международном коммерческом арбитраже

Законодатели предлагают предусмотреть, что изменения, касающиеся расширения компетенции международного арбитража, распространяются также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу нового закона.

