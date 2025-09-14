Белый дом просит Конгресс выделить $58 млн на усиление безопасности чиновников после убийства Чарли Кирка

Администрация Трампа подчеркивает необходимость защиты исполнительной и судебной ветвей власти.

Фото: Bloomberg

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные 58 миллионов долларов для усиления безопасности исполнительной и судебной ветвей власти. Просьба связана со стрельбой, в ходе которой погиб консервативный активист Чарли Кирк, сообщило Bloomberg. Средства планируют добавить к временному бюджету, который Конгресс должен принять до 30 сентября, когда истекает срок действия действующего закона о расходах.

Белый дом поддерживает идею расширения ресурсов для защиты законодателей, но детали реализации должен определить сам Конгресс. Стрельба на университетском мероприятии в штате Юта на этой неделе усилила обеспокоенность по поводу безопасности публичных лиц, особенно после прошлогодней попытки покушения на Трампа. Администрация отмечает, что дополнительное финансирование необходимо для предотвращения подобных инцидентов и обеспечения защиты ключевых ветвей власти.

Напомним, в США стреляли в соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. От ранения он скончался в больнице.

Дональд Трамп после убийства Чарли Кирка пообещал найти и наказать каждого причастного к этому преступлению.

Кроме того, в США назначили награду до $100 тысяч за данные о причастных к убийству Чарли Кирка и показали фото подозреваемого.

В США показали видео, на котором убийца Чарли Кирка скрывается с места преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.