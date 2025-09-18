Практика судов
  1. В Украине

7 тысяч евро за «билет» в Румынию — на Буковине разоблачили схему переправки уклонистов

08:20, 18 сентября 2025
Дельцы нашли двух «клиентов», которые согласились заплатить по 7 тысяч евро за незаконное путешествие за границу.
Фото: dpsu.gov.ua
На границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда остановили попытку нелегальной переправки мужчин призывного возраста. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Согласно данным следствия, две женщины и мужчина нашли двух «клиентов», которые согласились заплатить по 7 тысяч евро за незаконное путешествие за границу. Для конспирации их везли разными маршрутами на двух автомобилях, после чего планировали провести в обход пунктов пропуска.

Однако в определенной точке злоумышленников уже ждали пограничники. Все участники схемы были задержаны. Правоохранители изъяли два автомобиля, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

В отношении проводников открыто уголовное производство. Одну из фигуранток задержали.

В отношении мужчин, которые пытались сбежать, составлены протоколы об административном правонарушении.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

