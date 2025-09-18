Практика судів
7 тисяч євро за «квиток» до Румунії — на Буковині викрили схему переправлення ухилянтів

08:20, 18 вересня 2025
Ділки підшукали двох «клієнтів», які погодилися заплатити по 7 тисяч євро за незаконну подорож за кордон.
7 тисяч євро за «квиток» до Румунії — на Буковині викрили схему переправлення ухилянтів
Фото: dpsu.gov.ua
На кордоні з Румунією прикордонники Чернівецького загону зупинили спробу нелегального переправлення чоловіків призовного віку. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

За даними слідства, дві жінки та чоловік підшукали двох «клієнтів», які погодилися заплатити по 7 тисяч євро за незаконну подорож за кордон. Для конспірації їх везли різними маршрутами на двох автомобілях, після чого планували провести в обхід пунктів пропуску.

Однак у визначеній точці зловмисників уже чекали прикордонники. Усі учасники схеми були затримані. Правоохоронці вилучили два автомобілі, мобільні телефони та інші речові докази.

Щодо провідників відкрито кримінальне провадження. Одну з фігуранток затримано.

Стосовно чоловіків, які намагалися втекти, складено протоколи про адміністративне правопорушення.

