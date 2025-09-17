Практика судов
Григорий Усик назначил Павола Жилинчика и Винфрида Шуберта членами Этического совета по отбору членов Высшего совета правосудия

17:34, 17 сентября 2025
Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик назначил двух иностранных экспертов в Этический совет, который проверяет добропорядочность кандидатов в ВСП.
Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик своими приказами от 16 сентября назначил на две должности членов Этического совета двух иностранцев — Павола Жилинчика и Винфрида Шуберта.

Этический совет проверяет добропорядочность кандидатов в Высший совет правосудия.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала детали об этих кандидатах.

Павол Жилинчик (Словакия) – член Конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов для Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия. 

В 2016-2021 годах – член Судебного совета Словацкой республики (аналог украинского Высшего совета правосудия). С 2009 по 2014 год работал советником по вопросам верховенства права и правосудия в посольстве США в Братиславе. Также Павол Жилинчик являлся руководителем отдела защиты прав человека в Офисе омбудсмена Словацкой республики.  

Детальнее о профессиональной деятельности Павола Жилинчика в Украине можно ознакомиться по ссылке.

Винфрид Шуберт (ФРГ) – в 2007-2017 годах председатель Конституционного Суда федеральной земли Саксония-Ангальт. 

В Украине Винфрид Шуберт известен как эксперт проекта ЕС Twinning, который до 2022 года занимался вопросами институциональной эффективности ряда государственных учреждений Украины, в частности Конституционного Суда Украины, Верховного Суда и Высшего совета правосудия, а также как эксперт «Немецкого фонда международного правового сотрудничества» (IRZ). 

В частности, Винфрид Шуберт неоднократно делился с украинскими коллегами опытом применения кассационных фильтров в судебной системе Германии и опытом применения такого института конституционного судопроизводства как «конституционная жалоба». 

Интересно, что, ознакомившись с опытом первого года деятельности нового Верховного Суда, Винфрид Шуберт был удивлен тем, что 26 судей Кассационного гражданского суда ВС рассмотрели за год более 27 тыс. дел. «Как вы справляетесь с этим?», – интересовался Винфрид Шуберт у судей Верховного Суда во время визита в КГС ВС в июне 2019 года. 

Напомним, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 31 августа по собственному желанию сложили полномочия членов Этического совета иностранные эксперты Энтони Хупер и Питер Ф. Шенк.

Автор: Наталя Мамченко

