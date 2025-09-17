Григорій Усик призначив Павола Жилінчика та Вінфріда Шуберта членами Етичної ради з відбору членів Вищої ради правосуддя

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик призначив двох іноземних експертів до Етичної ради, яка перевіряє доброчесність кандидатів до ВРП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик своїми наказами від 16 вересня призначив на дві посади членів Етичної ради двох іноземців – Павола Жилінчика та Вінфріда Шуберта.

Етична рада перевіряє доброчесність кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала деталі стосовно цих кандидатів.

Павол Жілінчик(Словаччина) – член Конкурсної комісії з добору дисциплінарних інспекторів для Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

У 2016-2021 роках – член Судової ради Словацької республіки (аналог української Вищої ради правосуддя). З 2009 по 2014 роки працював радником з питань верховенства права та правосуддя в посольстві США в Братиславі. Також Павол Жілінчик був керівником відділу захисту прав людини в Офісі омбудсмена Словацької республіки. Є викладачем у Словацькій судовій академії та проводить спільні курси з професійної суддівської етики та доброчесності для суддів і прокурорів.

Детальніше про професійну діяльність Павола Жілінчика в Україні можна ознайомитися за посиланням.

Вінфрід Шуберт (ФРН) – у 2007-2017 роках голова Конституційного Суду федеральної землі Саксонія-Ангальт.

В Україні Вінфрід Шуберт відомий як експерт проекту ЄС Twinning, який до 2022 року опікувався питаннями інституційної спроможності низки державних установ України, зокрема Конституційного Суду України, Верховного Суду та Вищої ради правосуддя, а також як експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва (IRZ).

Зокрема, Вінфрід Шуберт неодноразово ділився з українськими колегами досвідом застосування касаційних фільтрів в судовій системі Німеччини та досвідом застосування такого інституту конституційного судочинства як «конституційна скарга».

Цікаво, що ознайомившись з досвідом першого року діяльності нового Верховного Суду, Вінфрід Шуберт був здивований тим, що 26 суддів Касаційного цивільного суду ВС розглянули за рік понад 27 тис. справ. «Як ви справляєтесь із цим?», – цікавився Вінфрід Шуберт у суддів Верховного Суду під час візиту до КЦС ВС у червні 2019 року.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», 31 серпня за власним бажанням склали повноваження членів Етичної ради іноземні експерти Ентоні Хупер та Пітер Ф. Шенк.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.