Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Кандидати до Етичної ради по квоті міжнародних організацій – відомі прізвища

18:08, 15 вересня 2025
Оцінювати доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя хочуть іноземні експерти Павол Жілінчик та Вінфрід Шуберт.
Кандидати до Етичної ради по квоті міжнародних організацій – відомі прізвища
Джерело фото: КСУ, Експерт з ФРН Вінфрід Шуберт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя отримала список претендентів на дві вакантні посади членів Етичної ради по квоті міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи або запобігання і протидії корупції.

Так, кандидатами до складу Етичної ради є два іноземних фахівця:

  1. Павол Жілінчик(Словаччина) – член Конкурсної комісії з добору дисциплінарних інспекторів для Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. 

У 2016-2021 роках – член Судової ради Словацької республіки (аналог української Вищої ради правосуддя). З 2009 по 2014 роки працював радником з питань верховенства права та правосуддя в посольстві США в Братиславі. Також Павол Жілінчик був керівником відділу захисту прав людини в Офісі омбудсмена Словацької республіки. Є викладачем у Словацькій судовій академії та проводить спільні курси з професійної суддівської етики та доброчесності для суддів і прокурорів. 

Детальніше про професійну діяльність Павола Жілінчика в Україні можна ознайомитися за посиланням

  1. Вінфрід Шуберт (ФРН) – у 2007-2017 роках голова Конституційного Суду федеральної землі Саксонія-Ангальт. 

В Україні Вінфрід Шуберт відомий як експерт проекту ЄС Twinning, який до 2022 року опікувався питаннями інституційної спроможності низки державних установ України, зокрема Конституційного Суду України, Верховного Суду та Вищої ради правосуддя, а також як експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва (IRZ).  

Зокрема, Вінфрід Шуберт неодноразово ділився з українськими колегами досвідом застосування касаційних фільтрів в судовій системі Німеччини та досвідом застосування такого  інституту конституційного судочинства як «конституційна скарга». 

Цікаво, що ознайомившись з досвідом першого року діяльності нового Верховного Суду, Вінфрід Шуберт був здивований тим, що 26 суддів Касаційного цивільного суду ВС розглянули за рік понад 27 тис. справ. «Як ви справляєтесь із цим?», – цікавився Вінфрід Шуберт у суддів Верховного Суду під час візиту до КЦС ВС у червні 2019 року. 

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», 31 серпня за власним бажанням склали повноваження членів Етичної ради іноземні експерти Ентоні Хупер та Пітер Ф. Шенк.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансування судової влади у 2026 році збільшать на 100 млн за загальним фондом і на 800 млн за спецфондом – хоча ВРП пропонувала збільшити на 16,2 млрд грн

Водночас Кабміну врахував у повному обсязі потребу у капітальних видатках ВАКС та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі і передбачив видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – СОАС та СААС.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції