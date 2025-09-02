Етична рада може у будь-який момент припинити свою діяльність – іноземні експерти склали повноваження

У складі Етичної ради залишилося лише четверо правників, однак лише одна з них представляє іноземних експертів.

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик погодив заяви іноземних членів Етичної ради сера Ентоні Хупера та Пітера Ф. Шенка про припинення їх повноважень за власним бажанням з 31 серпня 2025 року.

Таким чином, у складі Етичної ради наразі залишається четверо членів – троє українських суддів та суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, та лише одна представник від міжнародних організацій – колишня Генеральний прокурор Естонської республіки Лавлі Перлінг.

Нагадаємо, що Етична рада є повноважною, якщо в її складі є щонайменше четверо членів.

Втім, вочевидь, питання кворуму під час діяльності Етичної ради, яка у серпні розпочала перевірку кандидатів на дві вакантні посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів, може стати актуальним.

Зазначимо, що за час діяльності Етичної ради (з 2021 року), за власним бажанням припинили свої повноваження вже три члена Етичної ради по квоті міжнародних організацій.

Так, 31 липня 2024 року відмовився від посади члена Етичної ради суддя у відставці з США Роберт Корді.

Що стосується представника Великобританії сера Ентоні Хупера, то у складі Етичної ради він працював з 2021 року, тоді як екс-прокурор з США Пітер Ф. Шенк був призначений до складу Етичної ради лише 23 серпня 2024 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

