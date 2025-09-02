Этический совет может в любой момент прекратить свою деятельность – иностранные эксперты сложили полномочия

В составе Этического совета осталось только четверо юристов, однако только одна из них представляет иностранных экспертов.

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик согласовал заявления иностранных членов Этического совета сэра Энтони Хупера и Питера Ф. Шенка о прекращении их полномочий по собственному желанию с 31 августа 2025 года.

Таким образом, в составе Этического совета остаются четверо членов – трое украинских судей и судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и только один представитель от международных организаций – бывшая Генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

Напомним, что Этический совет является полномочным, если в его составе есть по меньшей мере четверо членов.

Впрочем, очевидно, что вопрос кворума во время деятельности Этического совета, который в августе начал проверку кандидатов на две вакантные должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей, может стать актуальным.

Отметим, что за время деятельности Этического совета (с 2021 года) по собственному желанию сложили свои полномочия уже три члена Этического совета по квоте международных организаций.

Так, 31 июля 2024 года отказался от должности члена Этического совета судья в отставке из США Роберт Корди.

Что касается представителя Великобритании сэра Энтони Хупера, то в составе Этического совета он работал с 2021 года, тогда как экс-прокурор из США Питер Ф. Шенк был назначен в состав Этического совета только 23 августа 2024 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

