Кандидаты в Этический совет по квоте международных организаций – известны фамилии

Высший совет правосудия получил список претендентов на две вакантные должности членов Этического совета по квоте международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными соглашениями в течение последних пяти лет оказывают Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы или предотвращения и противодействия коррупции.
Так, кандидатами в состав Этического совета являются два иностранных специалиста:
В 2016-2021 годах – член Судебного совета Словацкой республики (аналог украинского Высшего совета правосудия). С 2009 по 2014 год работал советником по вопросам верховенства права и правосудия в посольстве США в Братиславе. Также Павол Жилинчик являлся руководителем отдела защиты прав человека в Офисе омбудсмена Словацкой республики.
Детальнее о профессиональной деятельности Павола Жилинчика в Украине можно ознакомиться по ссылке.
В Украине Винфрид Шуберт известен как эксперт проекта ЕС Twinning, который до 2022 года занимался вопросами институциональной эффективности ряда государственных учреждений Украины, в частности Конституционного Суда Украины, Верховного Суда и Высшего совета правосудия, а также как эксперт «Немецкого фонда международного правового сотрудничества» (IRZ).
В частности, Винфрид Шуберт неоднократно делился с украинскими коллегами опытом применения кассационных фильтров в судебной системе Германии и опытом применения такого института конституционного судопроизводства как «конституционная жалоба».
Интересно, что, ознакомившись с опытом первого года деятельности нового Верховного Суда, Винфрид Шуберт был удивлен тем, что 26 судей Кассационного гражданского суда ВС рассмотрели за год более 27 тыс. дел. «Как вы справляетесь с этим?», – интересовался Винфрид Шуберт у судей Верховного Суда во время визита в КГС ВС в июне 2019 года.
Напомним, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 31 августа по собственному желанию сложили полномочия членов Этического совета иностранные эксперты Энтони Хупер и Питер Ф. Шенк.
Автор: Вячеслав Хрипун
