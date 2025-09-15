Практика судов
Кандидаты в Этический совет по квоте международных организаций – известны фамилии

18:08, 15 сентября 2025
Оценивать добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия хотят иностранные эксперты Павол Жилинчик и Винфрид Шуберт.
Источник фото: КСУ, эксперт из ФРГ Винфрид Шуберт
Высший совет правосудия получил список претендентов на две вакантные должности членов Этического совета по квоте международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными соглашениями в течение последних пяти лет оказывают Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы или предотвращения и противодействия коррупции. 

Так, кандидатами в состав Этического совета являются два иностранных специалиста: 

  1. Павол Жилинчик (Словакия) – член Конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов для Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия. 

В 2016-2021 годах – член Судебного совета Словацкой республики (аналог украинского Высшего совета правосудия). С 2009 по 2014 год работал советником по вопросам верховенства права и правосудия в посольстве США в Братиславе. Также Павол Жилинчик являлся руководителем отдела защиты прав человека в Офисе омбудсмена Словацкой республики.  

Детальнее о профессиональной деятельности Павола Жилинчика в Украине можно ознакомиться по ссылке.

  1. Винфрид Шуберт (ФРГ) – в 2007-2017 годах председатель Конституционного Суда федеральной земли Саксония-Ангальт. 

В Украине Винфрид Шуберт известен как эксперт проекта ЕС Twinning, который до 2022 года занимался вопросами институциональной эффективности ряда государственных учреждений Украины, в частности Конституционного Суда Украины, Верховного Суда и Высшего совета правосудия, а также как эксперт «Немецкого фонда международного правового сотрудничества» (IRZ). 

В частности, Винфрид Шуберт неоднократно делился с украинскими коллегами опытом применения кассационных фильтров в судебной системе Германии и опытом применения такого института конституционного судопроизводства как «конституционная жалоба». 

Интересно, что, ознакомившись с опытом первого года деятельности нового Верховного Суда, Винфрид Шуберт был удивлен тем, что 26 судей Кассационного гражданского суда ВС рассмотрели за год более 27 тыс. дел. «Как вы справляетесь с этим?», – интересовался Винфрид Шуберт у судей Верховного Суда во время визита в КГС ВС в июне 2019 года. 

Напомним, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 31 августа по собственному желанию сложили полномочия членов Этического совета иностранные эксперты Энтони Хупер и Питер Ф. Шенк.

Автор: Вячеслав Хрипун

Кандидаты в Этический совет по квоте международных организаций – известны фамилии

