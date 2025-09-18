США продадут странам НАТО большие объемы оружия для Украины, — Трамп

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил о масштабных поставках вооружения странам НАТО для дальнейшей поддержки Украины.
«Мы продадим странам НАТО большое количество оружия для Украины», — подчеркнул Трамп.
Американский президент отметил, что нынешняя война больше не несет угрозы Третьей мировой. Он выразил уверенность, что она будет завершена: «Все будет сделано правильно. Война между Россией и Украиной будет завершена. Надеюсь, у нас скоро будут для вас хорошие новости».
Также Трамп упомянул о зависимости РФ от энергоресурсов: «Если цена на нефть упадет, Путин не будет иметь другого выбора, как прекратить войну».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.