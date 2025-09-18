Практика судів
  1. У світі

США продадуть країнам НАТО великі обсяги зброї для України, — Трамп

18:08, 18 вересня 2025
Трамп заявив, що війна РФ проти України більше не загрожує перерости в Третю світову.
США продадуть країнам НАТО великі обсяги зброї для України, — Трамп
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив про масштабні поставки озброєння країнам НАТО для подальшої підтримки України.

«Ми продамо країнам НАТО велику кількість зброї для України», — наголосив Трамп.

Американський президент зазначив, що нинішня війна більше не несе загрози Третьої світової. Він висловив переконання, що вона буде завершена: «Все буде зроблено правильно. Війна між Росією та Україною буде завершена. Сподіваюся, у нас скоро будуть для вас хороші новини».

Також Трамп згадав про залежність РФ від енергоресурсів: «Якщо ціна на нафту впаде, Путін не матиме іншого вибору, як припинити війну».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США рф Україна Дональд Трамп війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя не змогла розглянути рекомендації переможців конкурсу до апеляційних судів – що трапилося

Схоже, у Вищій раді правосуддя виник черговий внутрішній конфлікт, а член ВРП Сергій Бурлаков став розпорядником «золотої акції».

Мін’юст відповів на заяву Нотаріальної палати щодо витоку даних про довіреності та заповіти під час тесту системи е-нотаріат

В Мін’юсті заявили, що нотаріуси повинні зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо тестують систему е-нотаріат, але чи мають зберігати цю таємницю технічні працівники, розробники і донори – не пояснили.

Уряд пропонує переглянути механізм проведення перерахунку пенсій

Внесення цього законопроекту передбачає програма дій Кабміну у контексті «забезпечення належного захисту інтересів державі в судах».

«Найліберальніша форма нагляду» за законністю рішень органів місцевого самоврядування — Віталій Безгін заявив про реєстрацію нового законопроекту

За словами Віталія Безгіна, це буде «найліберальніша форма нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд».

ТЦК отримали алгоритм дій щодо добровільного прийняття на військову службу громадян старше 60 років

Тепер громадяни старше 60 років можуть звертатися до військових частин і ТЦК для оформлення необхідних документів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді