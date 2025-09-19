Практика судов
Трамп отказал Тайваню в $400 млн военной помощи — на кону соглашение по TikTok и торговля с Китаем

09:34, 19 сентября 2025
Дональд Трамп и Си Цзиньпин 19 сентября проведут разговор, который может определить судьбу TikTok и повлиять на дальнейшие торговые отношения.
Трамп отказал Тайваню в $400 млн военной помощи — на кону соглашение по TikTok и торговля с Китаем
Президент США Дональд Трамп этим летом отказался одобрить пакет военной помощи Тайваню стоимостью более $400 млн.

Такое решение связано с попытками политика достичь торгового соглашения и договориться о саммите с лидером КНР Си Цзиньпином, передаёт The Washington Post.

По данным источников, решение может быть ещё пересмотрено, однако оно стало резким разворотом в политике Вашингтона в отношении острова, который Китай считает своей территорией.

Предложенный пакет должен был включать более «летальные» системы, чем предыдущие поставки, в частности боеприпасы и ударные дроны.

В Белом доме отмечают, что окончательного решения пока нет. Представительство Тайваня в Вашингтоне отказалось от комментариев.

Агентство Bloomberg добавляет, что в пятницу, 19 сентября, президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин проведут телефонный разговор, который может определить судьбу TikTok в США и повлиять на торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Разговор запланирован на 9:00 утра в Вашингтоне. По киевскому времени это 16:00.

Стороны будут обсуждать рамочное соглашение, объявленное на этой неделе, которое предусматривает передачу контроля над американскими операциями TikTok от китайской компании ByteDance консорциуму инвесторов из США.

По информации источников, ByteDance сохранит не более 20% в проекте, а среди потенциальных инвесторов — Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz.

Трамп заявил, что TikTok «будет принадлежать компаниям, которые любят Америку», но не уточнил, идёт ли речь о новом алгоритме для приложения.

