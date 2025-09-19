Трамп відмовив Тайваню в $400 млн військової допомоги — на кону угода щодо TikTok та торгівля з Китаєм

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін 19 вересня проведуть розмову, яка може визначити долю TikTok та вплинути на подальші торговельні відносини.

Президент США Дональд Трамп цього літа відмовився схвалити пакет військової допомоги Тайваню вартістю понад $400 млн.

Таке рішення пов'язане зі спробами політика досягти торговельної угоди та домовитися про саміт із лідером КНР Сі Цзіньпіном, передає The Washington Post.

За даними джерел, рішення може бути ще переглянуте, однак воно стало різким розворотом у політиці Вашингтона щодо острова, який Китай вважає своєю територією.

Запропонований пакет мав включати більш «летальні» системи, ніж попередні поставки, зокрема боєприпаси та ударні дрони.

У Білому домі зазначають, що остаточного рішення ще немає. Представництво Тайваню у Вашингтоні відмовилося від коментарів.

Агентство Bloomberg додає, що у п’ятницю, 19 вересня, президент США Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін проведуть телефонну розмову, яка може визначити долю TikTok у США та вплинути на торговельні відносини між двома найбільшими економіками світу.

Розмова запланована на 9:00 ранку у Вашингтоні. За київським часом це 16:00.

Сторони обговорюватимуть рамкову угоду, оголошену цього тижня, яка передбачає передачу контролю над американськими операціями TikTok від китайської компанії ByteDance до консорціуму інвесторів зі США.

За інформацією джерел, ByteDance збереже не більше 20% у проєкті, а серед потенційних інвесторів — Oracle, Silver Lake та Andreessen Horowitz.

Трамп заявив, що TikTok «буде належати компаніям, які люблять Америку», але не уточнив, чи йдеться про новий алгоритм для додатку.

