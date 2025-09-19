Практика судів
Трамп відмовив Тайваню в $400 млн військової допомоги — на кону угода щодо TikTok та торгівля з Китаєм

09:34, 19 вересня 2025
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін 19 вересня проведуть розмову, яка може визначити долю TikTok та вплинути на подальші торговельні відносини.
Президент США Дональд Трамп цього літа відмовився схвалити пакет військової допомоги Тайваню вартістю понад $400 млн.

Таке рішення пов'язане зі спробами політика досягти торговельної угоди та домовитися про саміт із лідером КНР Сі Цзіньпіном, передає The Washington Post.

За даними джерел, рішення може бути ще переглянуте, однак воно стало різким розворотом у політиці Вашингтона щодо острова, який Китай вважає своєю територією.

Запропонований пакет мав включати більш «летальні» системи, ніж попередні поставки, зокрема боєприпаси та ударні дрони.

У Білому домі зазначають, що остаточного рішення ще немає. Представництво Тайваню у Вашингтоні відмовилося від коментарів.

Агентство Bloomberg додає, що у п’ятницю, 19 вересня, президент США Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін проведуть телефонну розмову, яка може визначити долю TikTok у США та вплинути на торговельні відносини між двома найбільшими економіками світу.

Розмова запланована на 9:00 ранку у Вашингтоні. За київським часом це 16:00.

Сторони обговорюватимуть рамкову угоду, оголошену цього тижня, яка передбачає передачу контролю над американськими операціями TikTok від китайської компанії ByteDance до консорціуму інвесторів зі США.

За інформацією джерел, ByteDance збереже не більше 20% у проєкті, а серед потенційних інвесторів — Oracle, Silver Lake та Andreessen Horowitz.

Трамп заявив, що TikTok «буде належати компаніям, які люблять Америку», але не уточнив, чи йдеться про новий алгоритм для додатку.

Верховний Суд висловився про стягнення з особи понесених органом досудового розслідування процесуальних витрат

У касаційній скарзі прокурор вказав, що суди попередніх інстанцій при закритті провадження через втрату чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, безпідставно стягнули з обвинуваченого на користь держави витрати на судові експертизи.

Проведення огляду місця події до внесення відомостей до ЄРДР не призводить до визнання доказів сторони обвинувачення недопустимими – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що прийняття постанови про призначення групи прокурорів на наступний день після вказаних слідчих дій не свідчить про порушення норм КПК під час їх проведення.

Кабмін додав Етичну раду і Дорадчу групу експертів до суб’єктів, які мають оприлюднювати відкриті дані

Також уряд додав протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС до переліку відкритих даних.

Чи зможуть громадяни вимагати видалення персональних даних з системи соцсфери та дізнатися про операції з їх даними – про що йдеться у прийнятому законі

Виходячи з формулювань закону, запитувати про маніпуляції з персональними даними зможе орган з питань захисту персональних даних, а не власник цих даних.

Кабмін виключив з плану реформи органів правопорядку пункт про утворення «зовнішнього незалежного органу», відповідального за дисциплінарні процедури

Виключений пункт плану реформи передбачав подання законопроекту щодо утворення зовнішнього незалежного органу, відповідального за дисциплінарні процедури та розгляд скарг на втручання в діяльність працівників органів правопорядку.

