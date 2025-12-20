Україна не зможе фінансувати армію у 800 тисяч військових без допомоги партнерів – Зеленський

За словами Зеленського, часткове фінансування ЗСУ після війни стане елементом гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після припинення вогню Україна не зможе самостійно фінансувати Збройні сили чисельністю 800 тисяч військовослужбовців. Часткове фінансування від країн-партнерів він розглядає як елемент гарантій безпеки для держави.

«Чи здатна буде Україна при умові припинення вогню самостійно фінансувати таку армію? Ні, не здатна, не вистачить фінансового ресурсу, тому я цей діалог і проводжу з лідерами, тому що розглядаю часткове фінансування нашої армії за рахунок партнерів як гарантію безпеки для нас. Бо збройні сили України – це, передусім, номер один – гарантія безпеки», — сказав Зеленський у суботу, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент наголосив, що для виходу на можливість самостійного фінансування армії Україні знадобиться певний час та стабілізація економіки після війни. Наразі підтримка партнерів є необхідною для забезпечення обороноздатності країни.

