Україна не зможе фінансувати армію у 800 тисяч військових без допомоги партнерів – Зеленський

19:15, 20 грудня 2025
За словами Зеленського, часткове фінансування ЗСУ після війни стане елементом гарантій безпеки.
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після припинення вогню Україна не зможе самостійно фінансувати Збройні сили чисельністю 800 тисяч військовослужбовців. Часткове фінансування від країн-партнерів він розглядає як елемент гарантій безпеки для держави.

«Чи здатна буде Україна при умові припинення вогню самостійно фінансувати таку армію? Ні, не здатна, не вистачить фінансового ресурсу, тому я цей діалог і проводжу з лідерами, тому що розглядаю часткове фінансування нашої армії за рахунок партнерів як гарантію безпеки для нас. Бо збройні сили України – це, передусім, номер один – гарантія безпеки», — сказав Зеленський у суботу, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент наголосив, що для виходу на можливість самостійного фінансування армії Україні знадобиться певний час та стабілізація економіки після війни. Наразі підтримка партнерів є необхідною для забезпечення обороноздатності країни.

гроші військові армія фінанси Володимир Зеленський

