Украина не сможет финансировать армию в 800 тысяч военных без помощи партнеров – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после прекращения огня Украина не сможет самостоятельно финансировать Вооруженные силы численностью 800 тысяч военнослужащих. Частичное финансирование от стран-партнеров он рассматривает как элемент гарантий безопасности для государства.

«Способна ли будет Украина при условии прекращения огня самостоятельно финансировать такую армию? Нет, не способна, не хватит финансовых ресурсов, поэтому я и веду этот диалог с лидерами, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров как гарантию безопасности для нас. Потому что вооруженные силы Украины — это, прежде всего, номер один — гарантия безопасности», — сказал Зеленский в субботу, отвечая на вопросы журналистов.

Президент подчеркнул, что для выхода на возможность самостоятельного финансирования армии Украине понадобится определенное время и стабилизация экономики после войны. Сейчас поддержка партнеров необходима для обеспечения обороноспособности страны.

