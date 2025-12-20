  1. В Україні

Як вимикатимуть світло у Києві 21 грудня — оприлюднено графіки

20:21, 20 грудня 2025
У Києві діятимуть графіки погодинних відключень світла.
У неділю, 21 грудня, в Києві вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключень світла у Києві на 21 грудня:

