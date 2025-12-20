Как будут отключать свет в Киеве 21 декабря — обнародованы графики
20:21, 20 декабря 2025
В Киеве будут действовать графики почасовых отключений света.
В воскресенье, 21 декабря, в Киеве будут отключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Причина введения ограничений — последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.
Графики отключений света в Киеве на 21 декабря:
