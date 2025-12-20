  1. В Україні

Шукаєте квартиру на Новий рік чи Різдво – як не потрапити у пастку шахраїв

21:15, 20 грудня 2025
Українців попередили про фейкові оголошення щодо оренди квартир.
Фото: zn.ua
Напередодні різдвяно-новорічних свят зростає кількість фейкових оголошень про оренду нерухомості за заниженими цінами. Шахраї вимагають передоплату, а після її отримання зникають, повідомляють у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зловмисники використовують різні схеми: від здачі неіснуючого житла для відпочинку до шахрайства з довгостроковою орендою. Наприклад, шахрай може винайняти квартиру на тиждень, а потім «здавати» її іншим орендарям на пів року, отримати гроші та зникнути.

Щоб не стати жертвою шахраїв, МВС радить:

  • Не надсилати передоплату; при довгостроковій оренді вимагати підписання договору.
  • Перевіряти ціну: занадто низька вартість житла має насторожити.
  • Перевіряти фото житла через Google Images.
  • Перевіряти адресу: шахраї часто вказують неіснуючі або некоректні адреси.
  • Оцінювати акаунт орендодавця: новостворені акаунти, мало підписників чи підозрілі коментарі можуть свідчити про шахрайство.
  • Просити документи на житло та паспорт орендодавця, але пам’ятати, що вони можуть бути підробленими.

шахрай Новий рік Різдво

