Шукаєте квартиру на Новий рік чи Різдво – як не потрапити у пастку шахраїв

Напередодні різдвяно-новорічних свят зростає кількість фейкових оголошень про оренду нерухомості за заниженими цінами. Шахраї вимагають передоплату, а після її отримання зникають, повідомляють у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зловмисники використовують різні схеми: від здачі неіснуючого житла для відпочинку до шахрайства з довгостроковою орендою. Наприклад, шахрай може винайняти квартиру на тиждень, а потім «здавати» її іншим орендарям на пів року, отримати гроші та зникнути.

Щоб не стати жертвою шахраїв, МВС радить:

Не надсилати передоплату; при довгостроковій оренді вимагати підписання договору.

Перевіряти ціну: занадто низька вартість житла має насторожити.

Перевіряти фото житла через Google Images.

Перевіряти адресу: шахраї часто вказують неіснуючі або некоректні адреси.

Оцінювати акаунт орендодавця: новостворені акаунти, мало підписників чи підозрілі коментарі можуть свідчити про шахрайство.

Просити документи на житло та паспорт орендодавця, але пам’ятати, що вони можуть бути підробленими.

