Ищете квартиру на Новый год или Рождество – как не попасть в ловушку мошенников

21:15, 20 декабря 2025
Украинцев предупредили о фейковых объявлениях об аренде квартир.
Фото: zn.ua
В преддверии рождественско-новогодних праздников растет количество фейковых объявлений об аренде недвижимости по заниженным ценам. Мошенники требуют предоплату, а после ее получения исчезают, сообщают в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Злоумышленники используют различные схемы: от сдачи несуществующего жилья для отдыха до мошенничества с долгосрочной арендой. Например, мошенник может снять квартиру на неделю, а затем «сдавать» ее другим арендаторам на полгода, получить деньги и исчезнуть.

Чтобы не стать жертвой мошенников, МВД советует:

  • Не отправлять предоплату; при долгосрочной аренде требовать подписания договора.
  • Проверять цену: слишком низкая стоимость жилья должна насторожить.
  • Проверять фото жилья через Google Images.
  • Проверять адрес: мошенники часто указывают несуществующие или некорректные адреса.
  • Оценивать аккаунт арендодателя: недавно созданные аккаунты, мало подписчиков или подозрительные комментарии могут свидетельствовать о мошенничестве.
  • Просить документы на жилье и паспорт арендодателя, но помнить, что они могут быть поддельными.

мошенник Новый год Рождество

