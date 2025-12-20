Ищете квартиру на Новый год или Рождество – как не попасть в ловушку мошенников

Украинцев предупредили о фейковых объявлениях об аренде квартир.

В преддверии рождественско-новогодних праздников растет количество фейковых объявлений об аренде недвижимости по заниженным ценам. Мошенники требуют предоплату, а после ее получения исчезают, сообщают в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Злоумышленники используют различные схемы: от сдачи несуществующего жилья для отдыха до мошенничества с долгосрочной арендой. Например, мошенник может снять квартиру на неделю, а затем «сдавать» ее другим арендаторам на полгода, получить деньги и исчезнуть.

Чтобы не стать жертвой мошенников, МВД советует:

Не отправлять предоплату; при долгосрочной аренде требовать подписания договора.

Проверять цену: слишком низкая стоимость жилья должна насторожить.

Проверять фото жилья через Google Images.

Проверять адрес: мошенники часто указывают несуществующие или некорректные адреса.

Оценивать аккаунт арендодателя: недавно созданные аккаунты, мало подписчиков или подозрительные комментарии могут свидетельствовать о мошенничестве.

Просить документы на жилье и паспорт арендодателя, но помнить, что они могут быть поддельными.

