Ищете квартиру на Новый год или Рождество – как не попасть в ловушку мошенников
В преддверии рождественско-новогодних праздников растет количество фейковых объявлений об аренде недвижимости по заниженным ценам. Мошенники требуют предоплату, а после ее получения исчезают, сообщают в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
Злоумышленники используют различные схемы: от сдачи несуществующего жилья для отдыха до мошенничества с долгосрочной арендой. Например, мошенник может снять квартиру на неделю, а затем «сдавать» ее другим арендаторам на полгода, получить деньги и исчезнуть.
Чтобы не стать жертвой мошенников, МВД советует:
- Не отправлять предоплату; при долгосрочной аренде требовать подписания договора.
- Проверять цену: слишком низкая стоимость жилья должна насторожить.
- Проверять фото жилья через Google Images.
- Проверять адрес: мошенники часто указывают несуществующие или некорректные адреса.
- Оценивать аккаунт арендодателя: недавно созданные аккаунты, мало подписчиков или подозрительные комментарии могут свидетельствовать о мошенничестве.
- Просить документы на жилье и паспорт арендодателя, но помнить, что они могут быть поддельными.
