Ціни на м’ясо в Україні зросли майже удвічі за рік – чого очікувати далі

Яловичина та курятина дорожчають через дефіцит худоби та подорожчання кормів.

Ціни на м’ясо та м’ясні продукти в Україні за останній рік зросли до 45% і до кінця зими можуть збільшитися ще на 5-7%. Про це свідчать дані різдвяного моніторингу цін Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Найбільше подорожчало куряче філе – з 171 грн за кілограм у листопаді минулого року до 250 грн зараз. Загалом курятина продовжує дорожчати, хоч і більш помірними темпами: тушка курки за рік додала 32%, куряче стегно – 35%.

Стабільне зростання спостерігається і у ціні на яловичину. Кілограм гуляшу коштував 250 грн у 2023 році, торік – 300 грн, а нині досяг 352 грн. Аналітики пояснюють це дефіцитом худоби на ринку.

Подорожчали також яйця: десяток курячих категорії С1 у середньому коштує 81,6 грн, що на 10% більше, ніж рік тому.

Єдиним продуктом, який подешевшав, стала варена «докторська» ковбаса – її ціна впала на 6%.

В УКАБ зазначають, що м’ясна галузь зазнає серйозного тиску через зростання виробничих витрат: курятина дорожчає через подорожчання кормів, а яловичина – через обмежене поголів’я худоби.

