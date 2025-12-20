  1. В Україні

Ціни на м’ясо в Україні зросли майже удвічі за рік – чого очікувати далі

20:39, 20 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Яловичина та курятина дорожчають через дефіцит худоби та подорожчання кормів.
Ціни на м’ясо в Україні зросли майже удвічі за рік – чого очікувати далі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ціни на м’ясо та м’ясні продукти в Україні за останній рік зросли до 45% і до кінця зими можуть збільшитися ще на 5-7%. Про це свідчать дані різдвяного моніторингу цін Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Найбільше подорожчало куряче філе – з 171 грн за кілограм у листопаді минулого року до 250 грн зараз. Загалом курятина продовжує дорожчати, хоч і більш помірними темпами: тушка курки за рік додала 32%, куряче стегно – 35%.

Стабільне зростання спостерігається і у ціні на яловичину. Кілограм гуляшу коштував 250 грн у 2023 році, торік – 300 грн, а нині досяг 352 грн. Аналітики пояснюють це дефіцитом худоби на ринку.

Подорожчали також яйця: десяток курячих категорії С1 у середньому коштує 81,6 грн, що на 10% більше, ніж рік тому.

Єдиним продуктом, який подешевшав, стала варена «докторська» ковбаса – її ціна впала на 6%.

В УКАБ зазначають, що м’ясна галузь зазнає серйозного тиску через зростання виробничих витрат: курятина дорожчає через подорожчання кормів, а яловичина – через обмежене поголів’я худоби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

продукти ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Солдат відмовився нести бойове чергування на Куп'янському напрямку та отримав службове обмеження замість тюрми

Обвинувачений замість тюремного строку сплачуватиме 20% доходу державі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]