Цены на мясо в Украине выросли почти вдвое за год – чего ожидать далее

Говядина и курятина дорожают из-за дефицита скота и подорожания кормов.

Цены на мясо и мясные продукты в Украине за последний год выросли до 45% и до конца зимы могут увеличиться еще на 5-7%. Об этом свидетельствуют данные рождественского мониторинга цен Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Больше всего подорожало куриное филе – с 171 грн за килограмм в ноябре прошлого года до 250 грн сейчас. В целом курятина продолжает дорожать, хотя и более умеренными темпами: тушка курицы за год прибавила 32%, куриное бедро – 35%.

Стабильный рост наблюдается и в цене на говядину. Килограмм гуляша стоил 250 грн в 2023 году, в прошлом году – 300 грн, а сейчас достиг 352 грн. Аналитики объясняют это дефицитом скота на рынке.

Подорожали также яйца: десяток куриных категории С1 в среднем стоит 81,6 грн, что на 10% больше, чем год назад.

Единственным продуктом, который подешевел, стала вареная «докторская» колбаса – ее цена упала на 6%.

В УКАБ отмечают, что мясная отрасль испытывает серьезное давление из-за роста производственных затрат: курятина дорожает из-за подорожания кормов, а говядина – из-за ограниченного поголовья скота.

