В Германии значительно выросло число украинских мужчин призывного возраста

17:35, 14 марта 2026
За год число мужчин в возрасте 18–63 лет среди украинских беженцев увеличилось более чем на 50 тысяч.
В Германии значительно выросло число украинских мужчин призывного возраста
По состоянию на 9 марта 2026 года в Германии находилось 1 340 362 украинца, прибывших из-за войны в Украине. Среди них 349 520 мужчин в возрасте 18–63 лет и 500 393 женщины этой же возрастной группы. Об этом пишет Welt.

За год количество мужчин в этой категории выросло примерно на 52 тысячи по сравнению с 297 660 годом ранее. Число женщин выросло почти на 24 тысячи.

Только в феврале 2026 года в немецкие земли прибыли 8 800 украинских беженцев, среди которых 4 392 мужчины, включая несовершеннолетних.

По данным Федерального агентства по занятости, доля мужчин среди украинцев в возрасте 15–64 лет сейчас составляет около 41 %, тогда как в мае 2022 года их было лишь 26 %.

По состоянию на ноябрь 2025 года в Германии работали около 321 тыс. украинцев. Мужчины быстрее находят работу, поскольку не ограничены уходом за детьми и имеют другой профессиональный профиль.

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявлял, что Украина должна контролировать выезд молодых мужчин в ЕС. Пресс-секретарь МВД сообщила, что переговоры с украинскими партнерами по этому вопросу продолжаются.

