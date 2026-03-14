У Німеччині значно зросла кількість українських чоловіків призовного віку

17:35, 14 березня 2026
За рік число чоловіків віком 18-63 роки серед українських біженців збільшилося на понад 50 тисяч.
Станом на 9 березня 2026 року у Німеччині перебувало 1 340 362 українці, які прибули через війну в Україні. Серед них 349 520 чоловіків віком 18-63 роки та 500 393 жінки цієї ж вікової групи. Про це пише Welt.

За рік кількість чоловіків у цій категорії зросла приблизно на 52 тисяч, порівняно з 297 660 рік тому. Кількість жінок зросла майже на 24 тисяч.

Лише у лютому 2026 року до німецьких земель прибули 8 800 українських біженців, серед яких 4 392 чоловіки, включно з неповнолітніми.

За даними Федерального агентства зайнятості, частка чоловіків серед українців віком 15–64 роки зараз становить близько 41 %, тоді як у травні 2022 року їх було лише 26 %.

Станом на листопад 2025 року в Німеччині працювали близько 321 тис. українців. Чоловіки швидше знаходять роботу, оскільки не обмежені доглядом за дітьми та мають інший професійний профіль.

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявляв, що Україна має контролювати виїзд молодих чоловіків до ЄС. Речниця МВС повідомила, що переговори з українськими партнерами щодо цього питання тривають.

