Олексій Кулеба назвав додаткові логістичні маршрути через Дністер на Одещині

Міністр розвитку громад і територій анонсував гнучкий режим роботи КПП на півдні Одещини та заявив, що понтонний міст на Дністрі вже працює.

Віцепрем’єр з відновлення та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив про підготовку двох альтернативних шляхів логістики на півдні Одещини. Один із них буде постійним, другий — понтонним мостом, розгорнутим вже наступного тижня.

«Протягом двох місяців ми зробимо ще два додаткових альтернативних логістичних шляхи для того, щоб у нас було більше можливості транспортного забезпечення обох боків річки Дністер», — сказав Кулеба.

Він зазначив, що проїзд по мосту через Дністер на трасі Одеса-Рені біля села Маяки наразі неможливий через більше 20 атак БПЛА з боку Росії та понад п’ять влучань. Втім, робота з відновлення мосту триває, і військові допомагають у захисті конструкції.

Понтонний міст, розгорнутий у п’ятницю о 16:00, вже працює у реверсному режимі, але його функціонування ускладнюється повітряними тривогами.

Щодо Ізмаїлу, Рені та портової інфраструктури на Дунаї, Молдова надала окремий коридор для близько 100 вантажівок до Вінницької області, а інші вантажі пройдуть альтернативними маршрутами в напрямку Одеси. Кулеба додав, що залізничне сполучення в Одеській області залишається активним, що забезпечує додаткові можливості для маневру.

«В цілому можу сказати, що ситуація стабільна, дуже непроста. Зрозуміло, що ворог зосередив усі свої засилля для того, щоб постійно атакувати Одеську область, місто Одесу. Тільки протягом останньої години була атакована станція Аджалик, міст в Маяках. Тому ми розуміємо, що наступні тижні будуть для нас тут непрості», – зазначив міністр.

Віцепрем’єр констатував, що ситуація в області складна, ворог активно атакує портову інфраструктуру та логістику. За останній тиждень в Одеській області зафіксовано понад 500 обстрілів різними видами озброєння. Військові значно наростили сили для захисту регіону, що покращило обороноздатність Одещини.

