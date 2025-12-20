Алексей Кулеба назвал дополнительные логистические маршруты через Днестр в Одесской области

Министр развития общин и территорий анонсировал гибкий режим работы КПП на юге Одесской области и заявил, что понтонный мост на Днестре уже работает.

Вице-премьер по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил о подготовке двух альтернативных путей логистики на юге Одесской области. Один из них будет постоянным, второй — понтонным мостом, развернутым уже на следующей неделе.

«В течение двух месяцев мы сделаем еще два дополнительных альтернативных логистических пути для того, чтобы у нас было больше возможностей транспортного обеспечения обеих сторон реки Днестр», — сказал Кулеба.

Он отметил, что проезд по мосту через Днестр на трассе Одесса-Рени возле села Маяки пока невозможен из-за более 20 атак БПЛА со стороны России и более пяти попаданий. Впрочем, работа по восстановлению моста продолжается, и военные помогают в защите конструкции.

Понтонный мост, развернутый в пятницу в 16:00, уже работает в реверсном режиме, но его функционирование затрудняется воздушными тревогами.

Что касается Измаила, Рени и портовой инфраструктуры на Дунае, Молдова предоставила отдельный коридор для около 100 грузовиков в Винницкую область, а остальные грузы пройдут альтернативными маршрутами в направлении Одессы. Кулеба добавил, что железнодорожное сообщение в Одесской области остается активным, что обеспечивает дополнительные возможности для маневра.

«В целом могу сказать, что ситуация стабильная, очень непростая. Понятно, что враг сосредоточил все свои силы для того, чтобы постоянно атаковать Одесскую область, город Одессу. Только за последний час была атакована станция Аджалик, мост в Маяках. Поэтому мы понимаем, что следующие недели будут для нас здесь непростыми», – отметил министр.

Вице-премьер констатировал, что ситуация в области сложная, враг активно атакует портовую инфраструктуру и логистику. За последнюю неделю в Одесской области зафиксировано более 500 обстрелов различными видами вооружения. Военные значительно нарастили силы для защиты региона, что улучшило обороноспособность Одесской области.

