  1. В Україні

Хвороба, відпустка, мобілізація – коли ФОП може не платити військовий збір

20:03, 20 грудня 2025
У ДПС пояснили, які категорії громадян і ФОП мають право не сплачувати військовий збір.
Фото: depositphotos.com
Податковий кодекс України передбачає низку випадків, коли фізичні особи — підприємці та окремі категорії громадян можуть бути повністю звільнені від сплати військового збору. Про це повідомило Головне управління ДПС у Київській області, посилаючись на норми законодавства.

Зокрема, відповідно до пункту 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, фізичні особи — підприємці, платники єдиного податку першої та другої груп, податкова адреса яких розташована на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, мають право не сплачувати військовий збір. Звільнення діє з першого числа місяця початку бойових дій, виникнення можливості бойових дій або початку тимчасової окупації і до останнього числа місяця їх завершення або деокупації.

У таких випадках підприємці, які не сплачують єдиний податок і військовий збір, не заповнюють декларацію платника єдиного податку за відповідний період. Дати початку та завершення бойових дій або окупації визначаються згідно з Переліком територій, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року № 376.

Крім того, фізичні особи — підприємці першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати військового збору на один календарний місяць на рік під час відпустки, а також на період хвороби тривалістю 30 і більше календарних днів. Така хвороба має бути підтверджена витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Також Податковий кодекс передбачає пільги для самозайнятих осіб, які були призвані на військову службу під час мобілізації, залучені до виконання обов’язків із мобілізації або проходять військову службу за контрактом. Вони звільняються від нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та військового збору на весь період служби — з першого числа місяця призову або укладення контракту (але не раніше 24 лютого 2022 року) і до останнього дня місяця демобілізації.

Окремо зазначено, що в період дії воєнного стану не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також інших утворених відповідно до законів України військових формувань і осіб, які безпосередньо беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони та відсічі збройної агресії РФ.

