Болезнь, отпуск, мобилизация – когда ФЛП может не платить военный сбор

В ГНС объяснили, какие категории граждан и ФЛП имеют право не платить военный сбор.

Фото: depositphotos.com

Налоговый кодекс Украины предусматривает ряд случаев, когда физические лица – предприниматели и отдельные категории граждан могут быть полностью освобождены от уплаты военного сбора. Об этом сообщило Главное управление ГНС в Киевской области, ссылаясь на нормы законодательства.

В частности, в соответствии с пунктом 16-1 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, физические лица — предприниматели, плательщики единого налога первой и второй групп, налоговый адрес которых расположен на территориях боевых действий или на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины, имеют право не платить военный сбор. Освобождение действует с первого числа месяца начала боевых действий, возникновения возможности боевых действий или начала временной оккупации и до последнего числа месяца их завершения или деоккупации.

В таких случаях предприниматели, не уплачивающие единый налог и военный сбор, не заполняют декларацию плательщика единого налога за соответствующий период. Даты начала и завершения боевых действий или оккупации определяются согласно Перечню территорий, утвержденному приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 28 февраля 2025 года № 376.

Кроме того, физические лица — предприниматели первой и второй групп, которые не используют труд наемных лиц, освобождаются от уплаты военного сбора на один календарный месяц в год во время отпуска, а также на период болезни продолжительностью 30 и более календарных дней. Такая болезнь должна быть подтверждена выпиской из Электронного реестра листков нетрудоспособности.

Также Налоговый кодекс предусматривает льготы для самозанятых лиц, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, привлечены к выполнению обязанностей по мобилизации или проходят военную службу по контракту. Они освобождаются от начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц, единому налогу и военному сбору на весь период службы — с первого числа месяца призыва или заключения контракта (но не ранее 24 февраля 2022 года) и до последнего дня месяца демобилизации.

Отдельно указано, что в период действия военного положения не подлежат налогообложению военным сбором доходы в виде денежного обеспечения военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований и лиц, непосредственно участвующих в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны и отпора вооруженной агрессии РФ.

