В Україні вперше з 2022 року відновили залізничне сполучення Одеса — Кишинів

Попит на квитки перевищив очікування: за три години продано 60%.

Укрзалізниця відновила рух поїздів між Одесою та Кишиневом уперше з 2022 року. Попит на рейси виявився дуже високим: 60% квитків продано лише за перші три години після відкриття продажу.

Як повідомили в УЗ, наразі заповненість рейсів становить 61% з Одеси та 93% з Києва. Продаж квитків з Одеси відкрито на щоденній основі.

