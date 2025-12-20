В Україні вперше з 2022 року відновили залізничне сполучення Одеса — Кишинів
19:01, 20 грудня 2025
Попит на квитки перевищив очікування: за три години продано 60%.
Укрзалізниця відновила рух поїздів між Одесою та Кишиневом уперше з 2022 року. Попит на рейси виявився дуже високим: 60% квитків продано лише за перші три години після відкриття продажу.
Як повідомили в УЗ, наразі заповненість рейсів становить 61% з Одеси та 93% з Києва. Продаж квитків з Одеси відкрито на щоденній основі.
