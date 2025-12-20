В Украине впервые с 2022 года возобновили железнодорожное сообщение Одесса — Кишинев

Спрос на билеты превысил ожидания: за три часа продано 60%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця возобновила движение поездов между Одессой и Кишиневом впервые с 2022 года. Спрос на рейсы оказался очень высоким: 60% билетов продано только за первые три часа после открытия продажи.

Как сообщили в УЗ, на данный момент заполняемость рейсов составляет 61% из Одессы и 93% из Киева. Продажа билетов из Одессы открыта на ежедневной основе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.