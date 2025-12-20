В Украине впервые с 2022 года возобновили железнодорожное сообщение Одесса — Кишинев
19:01, 20 декабря 2025
Спрос на билеты превысил ожидания: за три часа продано 60%.
Укрзализныця возобновила движение поездов между Одессой и Кишиневом впервые с 2022 года. Спрос на рейсы оказался очень высоким: 60% билетов продано только за первые три часа после открытия продажи.
Как сообщили в УЗ, на данный момент заполняемость рейсов составляет 61% из Одессы и 93% из Киева. Продажа билетов из Одессы открыта на ежедневной основе.
