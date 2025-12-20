Центри обслуговування платників податків на 100% стали доступними для людей з порушеннями слуху

За даними ДПС, в усіх центрах обслуговування платників запроваджено переклад на жестову мову та інклюзивну комунікацію.

Фото: mig.com.ua

Державна податкова служба повідомила, що консультації та послуги у Центрах обслуговування платників (ЦОП) на 100% стали доступними для людей з порушеннями слуху.

Податкова зазначила, що у всіх ЦОП країни впроваджено послугу перекладу на жестову мову, що дозволяє відвідувачам з порушеннями слуху отримувати будь-які консультації чи послуги на рівних умовах із іншими платниками податків.

Для забезпечення інклюзивності у центрах:

організовано технічну можливість перекладу жестовою мовою в режимі реального часу;

запроваджено тактильні та візуальні елементи доступності;

працівники пройшли навчання з питань безбар’єрної та інклюзивної комунікації.

В ЦОП відвідувачі можуть скористатися повним переліком послуг: отримати адміністративні консультації, подати податкову звітність, електронні довірчі послуги, звернення громадян, запити на публічну інформацію та інші документи.

Кожна послуга – від отримання довідки до консультації – тепер доступна для всіх відвідувачів без винятку. Центри також обладнані електронною чергою, зручними зонами очікування, можливістю попереднього запису та зрозумілою навігацією.

