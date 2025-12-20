  1. В Україні

Центри обслуговування платників податків на 100% стали доступними для людей з порушеннями слуху

20:57, 20 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними ДПС, в усіх центрах обслуговування платників запроваджено переклад на жестову мову та інклюзивну комунікацію.
Центри обслуговування платників податків на 100% стали доступними для людей з порушеннями слуху
Фото: mig.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба повідомила, що  консультації та послуги у Центрах обслуговування платників (ЦОП) на 100% стали доступними для людей з порушеннями слуху.

Податкова зазначила, що у всіх ЦОП країни впроваджено послугу перекладу на жестову мову, що дозволяє відвідувачам з порушеннями слуху отримувати будь-які консультації чи послуги на рівних умовах із іншими платниками податків.

Для забезпечення інклюзивності у центрах:

  • організовано технічну можливість перекладу жестовою мовою в режимі реального часу;
  • запроваджено тактильні та візуальні елементи доступності;
  • працівники пройшли навчання з питань безбар’єрної та інклюзивної комунікації.

В ЦОП відвідувачі можуть скористатися повним переліком послуг: отримати адміністративні консультації, подати податкову звітність, електронні довірчі послуги, звернення громадян, запити на публічну інформацію та інші документи.

Кожна послуга – від отримання довідки до консультації – тепер доступна для всіх відвідувачів без винятку. Центри також обладнані електронною чергою, зручними зонами очікування, можливістю попереднього запису та зрозумілою навігацією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Солдат відмовився нести бойове чергування на Куп'янському напрямку та отримав службове обмеження замість тюрми

Обвинувачений замість тюремного строку сплачуватиме 20% доходу державі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]