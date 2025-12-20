Центры обслуживания налогоплательщиков на 100% стали доступными для людей с нарушениями слуха

По данным ГНС, во всех центрах обслуживания налогоплательщиков введен перевод на жестовый язык и инклюзивная коммуникация.

Государственная налоговая служба сообщила, что консультации и услуги в Центрах обслуживания налогоплательщиков (ЦОП) на 100% стали доступными для людей с нарушениями слуха.

Налоговая служба отметила, что во всех ЦОП страны внедрена услуга перевода на жестовый язык, что позволяет посетителям с нарушениями слуха получать любые консультации или услуги на равных условиях с другими налогоплательщиками.

Для обеспечения инклюзивности в центрах:

организована техническая возможность перевода на жестовый язык в режиме реального времени;

введены тактильные и визуальные элементы доступности;

сотрудники прошли обучение по вопросам безбарьерной и инклюзивной коммуникации.

В ЦОП посетители могут воспользоваться полным перечнем услуг: получить административные консультации, подать налоговую отчетность, электронные доверительные услуги, обращения граждан, запросы на публичную информацию и другие документы.

Каждая услуга – от получения справки до консультации – теперь доступна для всех посетителей без исключения. Центры также оборудованы электронной очередью, удобными зонами ожидания, возможностью предварительной записи и понятной навигацией.

