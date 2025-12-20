  1. В Україні

«Стоїмо там, де стоїмо», – Зеленський назвав компроміс та як повернути окуповані території

19:38, 20 грудня 2025
Президент наголосив, що Україна не залишить власні території навіть за пропозицією партнерів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні справедливою є зупинка бойових дій на поточній лінії зіткнення та подальші дипломатичні перемовини щодо окупованих територій.

«На мій погляд, це справедливо. Хоча, якщо чесно, те, що росіяни на нашій землі, це в принципі несправедливо. Але це компромісне на сьогодні рішення. Росія вимагає, щоб українська армія вийшла з території Донецької області. Ми пояснили нашим американським колегам, що Україна не може виходити ніяк з наших територій. Можливості і бажання такого не бачу. І бачу, що у українського народу також цього немає», — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна не залишатиме власні території, незважаючи на пропозиції партнерів щодо компромісів. Він нагадав, що американська сторона пропонувала створення вільної економічної зони на Донбасі без важкої зброї та військ, але підконтрольна цивільна влада та поліцейські місії викликали сумніви щодо безпеки через можливі дії російської армії.

«Найкраще, чесний варіант, стояти там, де ми стоїмо. Менше компромісів і менше діалогу. Якщо ж буде підійматися питання вільної економічної зони, то я сказав партнерам, вибачаюся, але це вирішувати буде народ України», — підсумував Зеленський.

