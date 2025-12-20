  1. В Украине

«Стоим там, где стоим», – Зеленский назвал компромисс и как вернуть оккупированные территории

19:38, 20 декабря 2025
Президент подчеркнул, что Украина не оставит свои территории даже по предложению партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день справедливым является прекращение боевых действий на текущей линии соприкосновения и дальнейшие дипломатические переговоры по оккупированным территориям.

«На мой взгляд, это справедливо. Хотя, если честно, то, что россияне на нашей земле, это в принципе несправедливо. Но это компромиссное на сегодняшний день решение. Россия требует, чтобы украинская армия вышла с территории Донецкой области. Мы объяснили нашим американским коллегам, что Украина не может выходить никак с наших территорий. Возможности и желания такого не вижу. И вижу, что у украинского народа также этого нет», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не будет покидать свои территории, несмотря на предложения партнеров о компромиссах. Он напомнил, что американская сторона предлагала создание свободной экономической зоны на Донбассе без тяжелого оружия и войск, но подконтрольные гражданские власти и полицейские миссии вызывали сомнения по поводу безопасности из-за возможных действий российской армии.

«Лучший, честный вариант — стоять там, где мы стоим. Меньше компромиссов и меньше диалога. Если же будет подниматься вопрос свободной экономической зоны, то я сказал партнерам, извиняюсь, но это решать будет народ Украины», — подытожил Зеленский.

россия Украина война Владимир Зеленский

Лента новостей

