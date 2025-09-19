В афганских университетах талибы запретили книги, написанные женщинами

Талибан запретил книги, написанные женщинами, и ограничил преподавание предметов, связанных с правами и ролью женщин в обществе.

В афганских университетах запретили книги, написанные женщинами. Такое решение приняло движение «Талибан», захватившее власть в стране. Об этом сообщает BBC.

Что именно запретили

Из списка исключили около 140 книг, написанных женщинами, среди которых даже научные работы, например «Безопасность в химической лаборатории». В целом в перечень попали 680 названий, которые талибы признали «противоречивыми» из-за «антишариатского содержания».

Также под запрет попали дисциплины, связанные с женщинами: «Гендер и развитие», «Роль женщин в коммуникации», «Социология женщин» и другие.

Контекст и последствия

Это — очередное ограничение от Талибана, который четыре года назад вернулся к власти.

Женщинам уже запрещено учиться после шестого класса.

В 2024 году закрыли последние курсы для девушек — подготовку акушерок.

На этой неделе в 10 провинциях запретили волоконно-оптический интернет.

Представители Талибана заявляют, что «уважают права женщин» в рамках собственного толкования ислама и афганской культуры.

Реакции и критика

Бывшая заместитель министра юстиции Закия Адели, чьи книги также попали в список, отметила: «Когда женщинам запрещают учиться, естественно, что их идеи и тексты тоже уничтожаются».

Преподаватели университетов предупреждают об образовательном кризисе. Один из профессоров заявил, что без иранских учебников, которые были «связью с глобальным академическим сообществом», возникает «существенный пробел в высшем образовании».

Что дальше

Преподаватели в Афганистане вынуждены самостоятельно готовить учебные материалы, учитывая цензуру талибов. Но остаётся вопрос — возможно ли это делать в соответствии с международными академическими стандартами.

