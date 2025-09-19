В афганских университетах талибы запретили книги, написанные женщинами

В афганских университетах запретили книги, написанные женщинами. Такое решение приняло движение «Талибан», захватившее власть в стране. Об этом сообщает BBC.
Что именно запретили
Из списка исключили около 140 книг, написанных женщинами, среди которых даже научные работы, например «Безопасность в химической лаборатории». В целом в перечень попали 680 названий, которые талибы признали «противоречивыми» из-за «антишариатского содержания».
Также под запрет попали дисциплины, связанные с женщинами: «Гендер и развитие», «Роль женщин в коммуникации», «Социология женщин» и другие.
Контекст и последствия
Это — очередное ограничение от Талибана, который четыре года назад вернулся к власти.
Женщинам уже запрещено учиться после шестого класса.
В 2024 году закрыли последние курсы для девушек — подготовку акушерок.
На этой неделе в 10 провинциях запретили волоконно-оптический интернет.
Представители Талибана заявляют, что «уважают права женщин» в рамках собственного толкования ислама и афганской культуры.
Реакции и критика
Бывшая заместитель министра юстиции Закия Адели, чьи книги также попали в список, отметила: «Когда женщинам запрещают учиться, естественно, что их идеи и тексты тоже уничтожаются».
Преподаватели университетов предупреждают об образовательном кризисе. Один из профессоров заявил, что без иранских учебников, которые были «связью с глобальным академическим сообществом», возникает «существенный пробел в высшем образовании».
Что дальше
Преподаватели в Афганистане вынуждены самостоятельно готовить учебные материалы, учитывая цензуру талибов. Но остаётся вопрос — возможно ли это делать в соответствии с международными академическими стандартами.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.