Практика судов
  1. В мире

В афганских университетах талибы запретили книги, написанные женщинами

12:14, 19 сентября 2025
Талибан запретил книги, написанные женщинами, и ограничил преподавание предметов, связанных с правами и ролью женщин в обществе.
В афганских университетах талибы запретили книги, написанные женщинами
AP Photo/Ebrahim Noroozi
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В афганских университетах запретили книги, написанные женщинами. Такое решение приняло движение «Талибан», захватившее власть в стране. Об этом сообщает BBC.

Что именно запретили

Из списка исключили около 140 книг, написанных женщинами, среди которых даже научные работы, например «Безопасность в химической лаборатории». В целом в перечень попали 680 названий, которые талибы признали «противоречивыми» из-за «антишариатского содержания».

Также под запрет попали дисциплины, связанные с женщинами: «Гендер и развитие», «Роль женщин в коммуникации», «Социология женщин» и другие.

Контекст и последствия

Это — очередное ограничение от Талибана, который четыре года назад вернулся к власти.

Женщинам уже запрещено учиться после шестого класса.

В 2024 году закрыли последние курсы для девушек — подготовку акушерок.

На этой неделе в 10 провинциях запретили волоконно-оптический интернет.

Представители Талибана заявляют, что «уважают права женщин» в рамках собственного толкования ислама и афганской культуры.

Реакции и критика

Бывшая заместитель министра юстиции Закия Адели, чьи книги также попали в список, отметила: «Когда женщинам запрещают учиться, естественно, что их идеи и тексты тоже уничтожаются».

Преподаватели университетов предупреждают об образовательном кризисе. Один из профессоров заявил, что без иранских учебников, которые были «связью с глобальным академическим сообществом», возникает «существенный пробел в высшем образовании».

Что дальше

Преподаватели в Афганистане вынуждены самостоятельно готовить учебные материалы, учитывая цензуру талибов. Но остаётся вопрос — возможно ли это делать в соответствии с международными академическими стандартами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Афганистан университет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде заблокировали подписание закона о создании двух новых спецсудов

Закон о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда пока не будет подписан — внесено блокирующее постановление.

Верховный Суд высказался о взыскании с лица понесенных органом досудебного расследования процессуальных расходов

В кассационной жалобе прокурор указал, что суды предыдущих инстанций при закрытии производства из-за утраты силы законом, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния, безосновательно взыскали с обвиняемого в пользу государства расходы на судебные экспертизы.

Проведение осмотра места происшествия до внесения сведений в ЕРДР не влечет за собой признание доказательств стороны обвинения недопустимыми — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что принятие постановления о назначении группы прокуроров на следующий день после указанных следственных действий не свидетельствует о нарушении норм УПК в ходе их проведения.

Кабмин добавил Этический совет и Совещательную группу экспертов в перечень субъектов, которые должны публиковать открытые данные

Также правительство добавило протоколы Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС в перечень открытых данных.

Смогут ли граждане требовать удаления персональных данных из системы соцсферы и узнать об операциях с их данными – о чем говорится в принятом законе

Исходя из формулировок закона, запрашивать о манипуляциях с персональными данными сможет орган по вопросам защиты персональных данных, а не владелец этих данных.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду