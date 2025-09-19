В афганських університетах таліби заборонили книги, написані жінками

Талібан заборонив книги, написані жінками, та обмежив викладання предметів, пов’язаних із правами і роллю жінок у суспільстві.

AP Photo/Ebrahim Noroozi

В афганських університетах заборонили книги, написані жінками. Таке рішення ухвалило угруповання «Талібан», що захопило владу в країні. Про це повідомляє ВВС.

Що саме заборонили

Зі списку вилучили близько 140 книг, написаних жінками, серед яких навіть наукові роботи, як-от «Безпека в хімічній лабораторії». Загалом у переліку опинилися 680 назв, які таліби визнали «суперечливими» через «антишараіатський зміст».

Також під заборону потрапили дисципліни, що стосуються жінок: «Гендер і розвиток», «Роль жінок у комунікації», «Соціологія жінок» та інші.

Контекст і наслідки

Це — чергове обмеження від Талібану, який чотири роки тому повернувся до влади.

Жінкам уже заборонено навчатися після шостого класу.

У 2024 році закрили останні курси для дівчат — підготовку акушерок.

Цього тижня в 10 провінціях заборонили волоконно-оптичний інтернет.

Представники Талібану заявляють, що «поважають права жінок» у межах власного трактування ісламу та афганської культури.

Реакції та критика

Колишня заступниця міністра юстиції Закія Аделі, чиї книги теж потрапили до списку, зазначила: «Коли жінкам забороняють навчатися, природно, що їхні ідеї та тексти теж знищуються».

Викладачі університетів попереджають про освітню кризу. Один із професорів заявив, що без іранських підручників, які були «зв’язком із глобальною академічною спільнотою», виникає «суттєва прогалина у вищій освіті».

Що далі

Викладачі в Афганістані змушені самотужки готувати навчальні матеріали, зважаючи на цензуру талібів. Але залишається питання — чи можливо це робити за міжнародними академічними стандартами.