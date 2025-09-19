Западные союзники хотят сделать ставку на оборонку Украины как альтернативу членству в НАТО — WP

Западные союзники рассматривают инвестиции в украинскую оборонную промышленность как альтернативу скорейшему вступлению страны в НАТО, чтобы усилить ее способность противостоять российской агрессии.

Западные страны, понимая ограниченные перспективы вступления Украины в НАТО в ближайшее время, поддержали альтернативную стратегию. Они хотят инвестировать миллиарды в украинскую военную промышленность, чтобы страна могла эффективнее отражать российскую агрессию и укреплять собственную независимость. Об этом сообщает The Washington Post.

Украина стремится к самодостаточности в производстве оружия

По словам министра обороны, сегодня отечественная оборонка обеспечивает уже 60% потребностей армии, тогда как в начале полномасштабного вторжения этот показатель составлял лишь 10%. Украина ставит амбициозную цель — утроить объемы производства и меньше зависеть от западных поставок.

Европейская комиссия уже заявила, что при надлежащем финансировании украинская армия и промышленность могут превратиться в «стального дикобраза», способного сдерживать любые атаки со стороны России.

Украинские дроны — мировые лидеры

Одним из ключевых достижений стали боевые дроны, которые активно применяются на фронте. По официальным данным, украинские FPV-дроны ответственны за до 70% потерь России в живой силе и технике на передовой.

Среди примеров — дрон R-34 от компании FRDM, который может преодолевать более 20 км, обходить российские системы радиоэлектронной борьбы и сбрасывать до 6 кг управляемых боеприпасов.

«Украинцы — мировые лидеры в сфере дроновых технологий», — заявил специальный посланник Трампа Кит Келлог на конференции в Киеве.

Бронетехника и инновации

Украинские компании модернизируют и бронетехнику. «Укр Армо Тех» уже выпустила более 500 бронетранспортеров «Гурза-1», защищенных от атак дронов, и готовится к производству более современной «Гурзы-2».

Европейские инвестиции и совместные заводы

Украина уже получила 1,3 млрд евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии для производства артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых систем.

Дания первой напрямую профинансировала украинские оборонные компании, а не передала оружие в виде помощи. Недавно Киев и датские предприятия договорились о совместном заводе для производства компонентов к украинским ракетам и беспилотникам. Подобные инициативы готовят Великобритания и Германия.

