Практика судов
  1. В мире

Западные союзники хотят сделать ставку на оборонку Украины как альтернативу членству в НАТО — WP

15:26, 19 сентября 2025
Западные союзники рассматривают инвестиции в украинскую оборонную промышленность как альтернативу скорейшему вступлению страны в НАТО, чтобы усилить ее способность противостоять российской агрессии.
Западные союзники хотят сделать ставку на оборонку Украины как альтернативу членству в НАТО — WP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Западные страны, понимая ограниченные перспективы вступления Украины в НАТО в ближайшее время, поддержали альтернативную стратегию. Они хотят инвестировать миллиарды в украинскую военную промышленность, чтобы страна могла эффективнее отражать российскую агрессию и укреплять собственную независимость. Об этом сообщает The Washington Post.

Украина стремится к самодостаточности в производстве оружия

По словам министра обороны, сегодня отечественная оборонка обеспечивает уже 60% потребностей армии, тогда как в начале полномасштабного вторжения этот показатель составлял лишь 10%. Украина ставит амбициозную цель — утроить объемы производства и меньше зависеть от западных поставок.

Европейская комиссия уже заявила, что при надлежащем финансировании украинская армия и промышленность могут превратиться в «стального дикобраза», способного сдерживать любые атаки со стороны России.

Украинские дроны — мировые лидеры

Одним из ключевых достижений стали боевые дроны, которые активно применяются на фронте. По официальным данным, украинские FPV-дроны ответственны за до 70% потерь России в живой силе и технике на передовой.

Среди примеров — дрон R-34 от компании FRDM, который может преодолевать более 20 км, обходить российские системы радиоэлектронной борьбы и сбрасывать до 6 кг управляемых боеприпасов.

«Украинцы — мировые лидеры в сфере дроновых технологий», — заявил специальный посланник Трампа Кит Келлог на конференции в Киеве.

Бронетехника и инновации

Украинские компании модернизируют и бронетехнику. «Укр Армо Тех» уже выпустила более 500 бронетранспортеров «Гурза-1», защищенных от атак дронов, и готовится к производству более современной «Гурзы-2».

Европейские инвестиции и совместные заводы

Украина уже получила 1,3 млрд евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии для производства артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых систем.

Дания первой напрямую профинансировала украинские оборонные компании, а не передала оружие в виде помощи. Недавно Киев и датские предприятия договорились о совместном заводе для производства компонентов к украинским ракетам и беспилотникам. Подобные инициативы готовят Великобритания и Германия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАТО Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КДКП утвердила график сдачи практического задания для кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры

К третьему этапу отбора допущен 701 кандидат.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Копирование информации из Наследственного реестра и Реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата содержит признаки нарушения нотариальной тайны, — НПУ

В Нотариальной палате также обратили внимание, что на лиц, привлеченных к тестированию е-нотариата, не распространяется обязанность соблюдения нотариальной тайны.

«Мы не можем допустить нивелирования институтов репутации и приватности»: Руслан Стефанчук призвал безотлагательно подготовить ко второму чтению законопроект о защите персональных данных

«Мы не можем допустить, чтобы в государстве произошло нивелирование двух фундаментальных демократических институтов — это институт репутации и институт приватности», — отметил Руслан Стефанчук.

Отбор на должности судей местных судов – кто получил допуск к выполнению практического задания и когда состоится экзамен

Выполнение практического задания состоится с 7 по 31 октября.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду