Західні союзники хочуть зробити ставку на оборонку України як альтернативу членству в НАТО — WP

15:26, 19 вересня 2025
Західні союзники розглядають інвестиції в українську оборонну промисловість як альтернативу швидкому вступу країни до НАТО, щоб посилити її здатність протистояти російській агресії.
Західні країни, розуміючи обмежені перспективи вступу України до НАТО найближчим часом, підтримали альтернативну стратегію. Вони хочуть інвестувати мільярди в українську військову промисловість, щоб країна могла ефективніше відбивати російську агресію та зміцнювати власну незалежність. Про це повідомляє The Washington Post.

Україна прагне самодостатності у виробництві зброї

За словами міністра оборони, нині вітчизняна оборонка забезпечує вже 60% потреб армії, тоді як на початку повномасштабного вторгнення цей показник становив лише 10%. Україна ставить амбітну мету — утричі збільшити обсяги виробництва та менше залежати від західних постачань.

Європейська комісія вже заявила, що при належному фінансуванні українська армія та промисловість можуть перетворитися на «сталевого дикобраза», здатного стримувати будь-які атаки з боку Росії.

Українські дрони — світові лідери

Одним із ключових досягнень стали бойові дрони, які активно застосовуються на фронті. За офіційними даними, українські FPV-дрони відповідають за до 70% втрат Росії у живій силі та техніці на передовій.

Серед прикладів — дрон R-34 від компанії FRDM, який може долати понад 20 км, уникати російських систем радіоелектронної боротьби та скидати до 6 кг керованих боєприпасів.

«Українці — світові лідери у сфері дронових технологій», — заявив спеціальний посланець Трампа Кіт Келлог на конференції в Києві.

Бронетехніка та інновації

Українські компанії модернізують і бронетехніку. «Укр Армо Тех» вже випустила понад 500 бронетранспортерів «Гурза-1», захищених від дронових атак, та готується до виробництва більш сучасної «Гурзи-2».

Європейські інвестиції та спільні заводи

Україна вже отримала 1,3 млрд євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії для виробництва артилерії, ударних дронів, ракет і протитанкових систем.

Данія першою напряму профінансувала українські оборонні компанії, а не передала зброю у вигляді допомоги. Нещодавно Київ і данські підприємства домовилися про спільний завод для виробництва компонентів до українських ракет і безпілотників. Подібні ініціативи готують Велика Британія та Німеччина.

