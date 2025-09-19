Західні союзники хочуть зробити ставку на оборонку України як альтернативу членству в НАТО — WP

Західні союзники розглядають інвестиції в українську оборонну промисловість як альтернативу швидкому вступу країни до НАТО, щоб посилити її здатність протистояти російській агресії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Західні країни, розуміючи обмежені перспективи вступу України до НАТО найближчим часом, підтримали альтернативну стратегію. Вони хочуть інвестувати мільярди в українську військову промисловість, щоб країна могла ефективніше відбивати російську агресію та зміцнювати власну незалежність. Про це повідомляє The Washington Post.

Україна прагне самодостатності у виробництві зброї

За словами міністра оборони, нині вітчизняна оборонка забезпечує вже 60% потреб армії, тоді як на початку повномасштабного вторгнення цей показник становив лише 10%. Україна ставить амбітну мету — утричі збільшити обсяги виробництва та менше залежати від західних постачань.

Європейська комісія вже заявила, що при належному фінансуванні українська армія та промисловість можуть перетворитися на «сталевого дикобраза», здатного стримувати будь-які атаки з боку Росії.

Українські дрони — світові лідери

Одним із ключових досягнень стали бойові дрони, які активно застосовуються на фронті. За офіційними даними, українські FPV-дрони відповідають за до 70% втрат Росії у живій силі та техніці на передовій.

Серед прикладів — дрон R-34 від компанії FRDM, який може долати понад 20 км, уникати російських систем радіоелектронної боротьби та скидати до 6 кг керованих боєприпасів.

«Українці — світові лідери у сфері дронових технологій», — заявив спеціальний посланець Трампа Кіт Келлог на конференції в Києві.

Бронетехніка та інновації

Українські компанії модернізують і бронетехніку. «Укр Армо Тех» вже випустила понад 500 бронетранспортерів «Гурза-1», захищених від дронових атак, та готується до виробництва більш сучасної «Гурзи-2».

Європейські інвестиції та спільні заводи

Україна вже отримала 1,3 млрд євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії для виробництва артилерії, ударних дронів, ракет і протитанкових систем.

Данія першою напряму профінансувала українські оборонні компанії, а не передала зброю у вигляді допомоги. Нещодавно Київ і данські підприємства домовилися про спільний завод для виробництва компонентів до українських ракет і безпілотників. Подібні ініціативи готують Велика Британія та Німеччина.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.