Суд США запретил Meta передавать имена и контакты пользователей Instagram

Суд США встал на сторону пользователей в деле против Департамента внутренней безопасности.

Окружной суд США выдал приказ, запрещающий компании Meta раскрывать Департаменту внутренней безопасности (DHS) личную информацию пользователей Instagram, обвиняемых в разглашении данных агента пограничной службы. Об этом сообщает POLITICO.

Ранее в этом месяце DHS направил Meta повестки, требуя имена, электронные адреса и номера телефонов владельцев аккаунтов LBProtest и Stop ICE, которые опубликовали имя агента. В DHS заявили, что запросы связаны с вопросами безопасности офицеров из-за «доксинга». Секретарь DHS Кристи Ноем подчеркнула, что агентство будет принимать меры против тех, кто раскрывает личные данные офицеров ICE.

ACLU Северной Калифорнии и Центр защиты гражданских свобод подали иски, утверждая, что повестки нарушают право на анонимное политическое выражение, гарантированное Первой поправкой. «Первая поправка защищает право записывать действия правительственных агентов в публичных местах, публиковать их идентификационную информацию и критиковать их поведение, в частности через видео и мемы, размещенные в Интернете», — заявил старший юрист ACLU Джейкоб Сноу.

Активисты утверждают, что публикация имен и фотографий сотрудников иммиграционной службы направлена на привлечение внимания к их действиям, тогда как DHS настаивает, что такие действия угрожают безопасности сотрудников.

