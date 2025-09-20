Суд США заборонив Meta передавати імена та контакти користувачів Instagram

Суд США став на бік користувачів у справі проти Департаменту внутрішньої безпеки.

Окружний суд США видав наказ, який забороняє компанії Meta розкривати Департаменту внутрішньої безпеки (DHS) особисту інформацію користувачів Instagram, звинувачених у розголошенні даних агента прикордонної служби. Про це повідомляє POLITICO.

Раніше цього місяця DHS надіслав Meta повістки, вимагаючи імена, електронні адреси та номери телефонів власників акаунтів LBProtest і Stop ICE, які опублікували ім’я агента. У DHS заявили, що запити пов’язані з питаннями безпеки офіцерів через «доксинг». Секретар DHS Крісті Ноем підкреслила, що агентство вживатиме заходів проти тих, хто розкриває особисті дані офіцерів ICE.

ACLU Північної Каліфорнії та Центр захисту громадянських свобод подали позови, стверджуючи, що повістки порушують право на анонімне політичне висловлення, гарантоване Першою поправкою. «Перша поправка захищає право записувати дії урядових агентів у публічних місцях, публікувати їхню ідентифікаційну інформацію та критикувати їхню поведінку, зокрема через відео та меми, розміщені в Інтернеті», — заявив старший юрист ACLU Джейкоб Сноу.

Активісти стверджують, що публікація імен і фото офіцерів імміграційної служби спрямована на привернення уваги до їхніх дій, тоді як DHS наполягає, що такі дії загрожують безпеці офіцерів.

